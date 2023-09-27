Польща завершує переговори з Литвою для спрощення транзиту українського збіжжя

Контроль українського збіжжя, яке транзитом перевозиться до третіх країн, найближчим часом має бути перенесений з українсько-польського кордону до портів Литви, а з часом, можливо, і до портів Німеччини.

Про це в середу під час пресконференції у Варшаві після онлайн-переговорів з українським колегою Миколою Сольським заявив міністр сільського господарства Польщі Роберт Телус, передає Укрінформ.

"Ми порушили справу транзиту, щоб допомогти (Україні, – ред.). Ми перебуваємо на фінішній прямій щодо досягнення домовленості з Литвою, щоб цей контроль перенести з українсько-польського кордону до портів Литви. Ця перевірка приведе до того, що збіжжя виїжджатиме за межі ЄС", – заявив він.

Міністр додав, що на початку наступного тижня відбудеться зустріч з литовською стороною щодо транзиту українського збіжжя через Польщу до Литви.

Як зазначив Телус, український міністр Сольський також запропонував, щоб такий контроль перенести й до Німеччини, аби перевірка відбувалася не на українсько-польському кордоні, а в німецьких портах.

"Я пообіцяв, що ми розглянемо це питання, треба подискутувати над цим з відповідними контрольними службами. Якщо буде така юридична можливість і гарантія, що це збіжжя не повернеться до Польщі, то ми йтимемо в напрямку, аби допомогти Україні", – констатував Телус.

За словами польського міністра, сторони обговорили також можливість скасування ембарго на експорт українського збіжжя на польський ринок і введення так званого ліцензування.

"Українська сторона заявила: якщо Польща задекларує, що не потребує до кінця року цих зернових, то вона не видаватиме ліцензії. Ми розглянемо цю пропозицію. Але на перший погляд здається, що це хороша пропозиція", – сказав Телус.

Він додав, що для погодження Варшави на таке рішення потрібно напрацювати відповідні регуляції в Польщі.

"Це Польща вирішуватиме, до якого часу українське збіжжя не потраплятиме на польський ринок", – зазначив він.

Міністр наголосив, що потрібно підготувати на майбутнє відповідні механізми щодо експорту українських агропродуктів з думкою про майбутнє членство України в ЄС.

Як повідомлялося, 15 вересня Європейська комісія відмовилася продовжувати дію тимчасової заборони на імпорт українських пшениці, кукурудзи, насіння соняшнику та ріпаку до п’яти сусідніх з Україною країн ЄС. Водночас Україна погодилася запровадити певні правові заходи (наприклад, систему ліцензування експорту) протягом 30 днів, щоб уникнути різких стрибків експорту зерна до цих країн.

Однак Словаччина продовжила попередню заборону ЄС на імпорт чотирьох видів зерна, Польща ввела додаткові заборони на українське борошно та корми, а Угорщина заборонила ще 25 продуктів, про які раніше не йшлося, включно з м’ясом.

У відповідь Україна подала вимоги про проведення консультацій із Словаччиною, Польщею та Угорщиною, відповідно до правил та процедур вирішення спорів в рамках Угоди про заснування Світової організації торгівлі (СОТ).