Airbnb обіцяє допомогти відновити туристичну галузь України після війни
Міжнародна платформа для бронювання житла Airbnb промотуватиме Україну як туристичний напрямок та допоможе у післявоєнному відновленні галузі України.
Відповідний меморандум підписали очільниця Державного агентства розвитку туризму Мар’яна Олеськів та співзасновник і стратегічний директор сервісу Натан Блечарчик.
"Тепер Airbnb допоможе у післявоєнному відновленні туристичної галузі України. Ми спільно будемо працювати над популяризацією нашої країни як туристично привабливої дестинації! Мова також і про Крим, щойно наші кохані ЗСУ його деокупують", – зазначила Олеськів
Підписаний меморандум фактично закріплює наміри про спільну участь у відновленні туристичної галузі нашої держави.
Зазначається, що Airbnb висловлює готовність стати надійним партнером ДАРТ, який поширюватиме привабливість України поміж мільйонів своїх користувачів, а також ділитиметься даними з платформи. Львівський туристичний офіс вже почав отримувати дані з Airbnb.
Як відомо, компанія допомогла знайти безкоштовне тимчасове житло по всьому світі для 130 тисяч українців і українок, які змушені були покинути країну та продовжує постійну підтримку України.
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