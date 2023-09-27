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Новини
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Airbnb обіцяє допомогти відновити туристичну галузь України після війни

airbnb

Міжнародна платформа для бронювання житла Airbnb промотуватиме Україну як туристичний напрямок та допоможе у післявоєнному відновленні галузі України.

Відповідний меморандум підписали очільниця Державного агентства розвитку туризму Мар’яна Олеськів та співзасновник і стратегічний директор сервісу Натан Блечарчик.

"Тепер Airbnb допоможе у післявоєнному відновленні туристичної галузі України. Ми спільно будемо працювати над популяризацією нашої країни як туристично привабливої дестинації! Мова також і про Крим, щойно наші кохані ЗСУ його деокупують", – зазначила Олеськів

Підписаний меморандум фактично закріплює наміри про спільну участь у відновленні туристичної галузі нашої держави.

Зазначається, що Airbnb висловлює готовність стати надійним партнером ДАРТ, який поширюватиме привабливість України поміж мільйонів своїх користувачів, а також ділитиметься даними з платформи. Львівський туристичний офіс вже почав отримувати дані з Airbnb.

Як відомо, компанія допомогла знайти безкоштовне тимчасове житло по всьому світі для 130 тисяч українців і українок, які змушені були покинути країну та продовжує постійну підтримку України.

Автор: 

туризм (789) Airbnb (31) Держагентство розвитку туризму (22)


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"Будут работать над популяризацией"-реклама,обалденная помощь.
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27.09.2023 13:59 Відповісти

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