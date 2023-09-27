БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
Новини
6 184 10

Очільниця Мінсоцполітики Жолнович пояснила, як нараховуватиметься пенсія за бальною системою

зарплата,гроші,виплати,пенсія

У 2024 році завдяки індексації пенсій за новим принципом виплати зростуть практично у всіх пенсіонерів. Для цього планується збільшити бюджет Пенсійного фонду на 100 млрд грн.

Про це в ефірі єдиного телемарафону повідомила міністерка соціальної політики Оксана Жолнович, передає Укрінформ.

"Пенсії будуть перераховані практично усім громадянам, що вийшли на пенсію пізніше, ніж 3 роки від цього часу. Тому що за останні 3 роки пенсії більш-менш відповідали ринковій вартості. А от все, що далі, було нараховано за заниженими коефіцієнтами, які менше реальної вартості коштів. Тому для кожного такого пенсіонера буде зроблений перерахунок", – сказала вона.

Крім того, для обрахунку пенсійних виплат буде задіяна бальна система, щоб нівелювати розбіжності у виплатах за однаковий страховий стаж у людей, які набули пенсійного віку у різні періоди.

"Новий обрахунок передбачає, що за кожний місяць, коли людина сплачувала страховий внесок чи працювала, буде пораховано співвідношення його заробітної плати і середньої, яка була на той місяць в той рік. Тобто, планується обрахувати реальну купівельну спроможність. Якщо ми отримаємо суму на рівні середньої зарплати, за це буде людині нараховано 10 балів. Якщо більше, то 11-12 балів, тобто пропорційно. Або, навпаки, менше", – роз’яснила урядовиця.

Отримана загальна кількість балів буде унікальною для кожної людини, що дозволить кожного року цей показник оцінювати співставно до середньої заробітної плати в конкретному році і, відповідно, індексувати пенсійні виплати.

"Наразі на цей проєкт ми плануємо збільшити бюджет пенсійного фонду на 100 мільярдів гривень. Це наші, українські доходи. В основному, за рахунок сплати ЄСВ нашими захисниками", – додала Жолнович.

Як повідомлялося, у 2024 році уряд планує запровадити бальну систему нарахування пенсій. Вона має вирівняти диспропорції між пенсіонерами, які давно вийшли на пенсію, і тими, хто вийшов нещодавно. 

Автор: 

пенсійна реформа (270) пенсія (683) Міністерство соціальної політики (663)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Telegram
Топ коментарі
+5
Якщо ми отримаємо суму на рівні середньої зарплати, за це буде людині нараховано 10 балів. Якщо більше, то 11-12 балів, тобто пропорційно. Або, навпаки, менше", - роз'яснила урядовиця. Короче, якщо приміром вчитель чи лікар колись отримував копійки, то на копійки й зросте пенсія. Я так зрозумів?
показати весь коментар
27.09.2023 14:31
+4
А у чому різниця? Раніше вираховували коефіцієнт. Якщо дорівнюється середній, то це одиниця, і т.д. а зараз "бали". Була одиниця, стало десять. Але пропорціональність залишається. Тому це імітація бурхливої діяльністі під гаслом справедливості.
показати весь коментар
27.09.2023 14:54
+4
Ні, наїбальна
показати весь коментар
27.09.2023 15:32
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А як ви будете індексувати пенсії військовим? Чи ну їх нах. У них і так велики пенсії. Обійдуться.
показати весь коментар
27.09.2023 14:27 Відповісти
Пенсії військовим можна було б індексувати, але ж тоді не буде змоги платити по 100-150 тис. пожиттєвого утримання суддям, тому не на часі.
показати весь коментар
27.09.2023 14:30 Відповісти
але ж прийдеться індексувати.
показати весь коментар
27.09.2023 14:31 Відповісти
Якщо ми отримаємо суму на рівні середньої зарплати, за це буде людині нараховано 10 балів. Якщо більше, то 11-12 балів, тобто пропорційно. Або, навпаки, менше", - роз'яснила урядовиця. Короче, якщо приміром вчитель чи лікар колись отримував копійки, то на копійки й зросте пенсія. Я так зрозумів?
показати весь коментар
27.09.2023 14:31 Відповісти
Но, но... Не знецінюйте важку працю прокурорів та суддів.
показати весь коментар
27.09.2023 16:52 Відповісти
Ой не кажіть... Така важка, така важка...
показати весь коментар
27.09.2023 16:53 Відповісти
А у чому різниця? Раніше вираховували коефіцієнт. Якщо дорівнюється середній, то це одиниця, і т.д. а зараз "бали". Була одиниця, стало десять. Але пропорціональність залишається. Тому це імітація бурхливої діяльністі під гаслом справедливості.
показати весь коментар
27.09.2023 14:54 Відповісти
Ібальная система
показати весь коментар
27.09.2023 15:20 Відповісти
Ні, наїбальна
показати весь коментар
27.09.2023 15:32 Відповісти
Бурхлива діяльність уряду по пердінню у калюжу. Збільшення грошової масси приведе до інфляції. Ціни виростуть і буде те саме, або ще гірше. Нахіба? Щоб росли пенсії, треба щоб росла економіка.
показати весь коментар
27.09.2023 16:57 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 