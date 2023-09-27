Очільниця Мінсоцполітики Жолнович пояснила, як нараховуватиметься пенсія за бальною системою

У 2024 році завдяки індексації пенсій за новим принципом виплати зростуть практично у всіх пенсіонерів. Для цього планується збільшити бюджет Пенсійного фонду на 100 млрд грн.

Про це в ефірі єдиного телемарафону повідомила міністерка соціальної політики Оксана Жолнович, передає Укрінформ.

"Пенсії будуть перераховані практично усім громадянам, що вийшли на пенсію пізніше, ніж 3 роки від цього часу. Тому що за останні 3 роки пенсії більш-менш відповідали ринковій вартості. А от все, що далі, було нараховано за заниженими коефіцієнтами, які менше реальної вартості коштів. Тому для кожного такого пенсіонера буде зроблений перерахунок", – сказала вона.

Крім того, для обрахунку пенсійних виплат буде задіяна бальна система, щоб нівелювати розбіжності у виплатах за однаковий страховий стаж у людей, які набули пенсійного віку у різні періоди.

"Новий обрахунок передбачає, що за кожний місяць, коли людина сплачувала страховий внесок чи працювала, буде пораховано співвідношення його заробітної плати і середньої, яка була на той місяць в той рік. Тобто, планується обрахувати реальну купівельну спроможність. Якщо ми отримаємо суму на рівні середньої зарплати, за це буде людині нараховано 10 балів. Якщо більше, то 11-12 балів, тобто пропорційно. Або, навпаки, менше", – роз’яснила урядовиця.

Отримана загальна кількість балів буде унікальною для кожної людини, що дозволить кожного року цей показник оцінювати співставно до середньої заробітної плати в конкретному році і, відповідно, індексувати пенсійні виплати.

"Наразі на цей проєкт ми плануємо збільшити бюджет пенсійного фонду на 100 мільярдів гривень. Це наші, українські доходи. В основному, за рахунок сплати ЄСВ нашими захисниками", – додала Жолнович.

Як повідомлялося, у 2024 році уряд планує запровадити бальну систему нарахування пенсій. Вона має вирівняти диспропорції між пенсіонерами, які давно вийшли на пенсію, і тими, хто вийшов нещодавно.