У Нідерландах збільшилася кількість працевлаштованих українських біженців

У Нідерландах зросла кількість працюючих українських біженців у порівняння з минулим роком.

Як пише NOS, про це свідчать дані Центрального статистичного бюро Нідерландів, передає "Європейська правда".

Зокрема, зросла кількість українських жінок, що мають роботу у Нідерландах.

Наприкінці 2022 року близько 44% українок були працевлаштовані. Через пів року їх було більше половини. Серед чоловіків також спостерігається зростання, хоча й не таке значне, як серед жінок. 41% чоловіків зараз має роботу.

Половина українців працює у сфері послуг, що включає в себе агентства з працевлаштування. Крім того, багато українців працюють у сфері торгівлі, транспорту та громадського харчування.

Також значна частина біженців змінила роботу протягом року: близько 39%.

Українці, які опинилися в Нідерландах після російського вторгнення, можуть одразу приступити до роботи. Це ставить їх у виняткове становище, оскільки інші біженці з-поза меж Європейського Союзу не можуть цього зробити.