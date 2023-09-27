Укриття для шкіл та лікарень можна будувати без окремого відведення землі

Законодавством не передбачено окремого цільового призначення земельних ділянок або функціональних зон у містобудівній документації для будівництва захисних споруд.

Про це повідомляє Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури.

"Одночасно пунктом 6.11 ДБН В.2.2-5:2023 "Захисні споруди цивільного захисту" визначено, що необхідна кількість та місткість кожної захисної споруди та споруди повійного призначення (СПП) визначається завданням на проєктування, виходячи з розрахункової кількості осіб, що підлягають укриттю, в тому числі відповідно до кількості осіб, що постійно та/або періодично перебувають на об'єкті – залежно від функціонального призначення об'єкта, для якого проєктується захисна споруда або СПП", – зазначається у повідомленні.

Відтак окремо розташовані захисні споруди або СПП для об'єктів закладів освіти чи охорони здоровʼя (або інших громадських будівель) в умовах існуючої забудови можуть проєктуватися на ділянках, передбачених для таких об’єктів, додали у міністерстві. При цьому додаткове (окреме) формування ділянок для будівництва таких захисних споруд законодавством не вимагається.