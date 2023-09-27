Австрія збільшить імпорт газу з Норвегії замість російського

Норвезька енергетична група Equinor підписала п’ятирічний договір про постачання газу австрійській OMV у рамках стратегії диверсифікації поставок останньої.

Як пише Reuters, Equinor поставить 12 терават-годин (ТВт-год) природного газу (1,1 млрд кубометрів), починаючи з 1 жовтня, на початку європейського газового зимового сезону, додаючи обсяги за існуючими контрактами.

Газ буде поставлятися у віртуальний торговий центр Німеччини THE (Trading Hub Europe) для європейського портфеля OMV за ціною "за ринковими умовами".

Зазначається,що з цими новими обсягами OMV продовжить свою стратегію диверсифікації газу.

Австрійська компанія вже закуповує газ із власних видобувних джерел у Норвегії та Австрії через довгострокові поставки скрапленого природного газу на термінал Dutch Gate та Спільну платформу закупівель газу Європейського Союзу.

OMV також має довгострокові контракти на постачання з російським "Газпромом" до 2040 року.

Норвегія стала єдиним найбільшим постачальником газу в Європі, обігнавши Росію, чиї поставки в Європу скоротилися внаслідок війни в Україні та пошкодження трубопроводів Nord Stream.

За даними уряду, Австрія досі отримує близько 66% свого імпорту природного газу з Росії через трубопроводи до Східної Європи, і країна прагне приєднатися до нових маршрутів постачання.