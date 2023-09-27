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Новини
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БЕБ звинуватило керівника представництва Uber у несплаті податків на 40 мільйонів

такси

Детективи Бюро економічної безпеки (БЕБ) звинуватили підприємство-партнера всесвітньо відомої платформи таксі в ухиленні від сплати податків на загальну суму 40 мільйонів гривень.

Вказана компанія зареєстрована в Україні для обслуговування представництва закордонної компанії та оплати праці водіїв, повідомляє пресслужба БЕБ.

За даними слідства, директорка фірми, її спільник та головний бухгалтер організували схему ухилення від сплати податків.

Зокрема, гроші, отримані водіями від перевезення пасажирів надходили напряму компанії-власнику платформи, а потім, за мінусом комісії, зараховувалися на рахунки підприємства фігурантки для оплати роботи водіїв партнерів та утримання представництва.

"Надалі ці кошти у незаконний спосіб переводилися в готівку за допомогою підконтрольних фігурантам ФОП в якості оплати за надання неіснуючих інформаційних посередницьких послуг", – зазначається у повідомленні.

За даними БЕБ, за 2019, 2021 та 2022 роки підприємство не подало жодних податкових звітів. Такі дії призвели до ухилення від сплати майже 40 млн грн податків.

Наразі організаторці схеми та двом пособникам оголошено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України (ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів).

БЕБ не уточнює назви компанії. В Україні працюють міжнародні сервіси виклику таксі Bolt та Uber. За даними джерел ЕП, йдеться саме про компанію-партнера американської Uber Technologies.

Як повідомлялося, 20 березня БЕБ уже повідомляло, що викрило схему ухилення від сплати податків на 52 млн грн. Серед її фігурантів – директор та головний бухгалтер "українського представництва всесвітньо відомого бренду таксі".

За даними української редакції Forbes, детективи БЕБ розслідують діяльність ТОВ "У-Драйверс-Партнер Убер в Україні". Це юрособа компанії U-Drivers, яка називає себе сервісом підключення та підтримки водіїв Uber та Bolt. Послугами U-Drivers користуються понад 19 400 клієнтів, йдеться на сайті, а підключення обіцяють майже протягом дня.

Автор: 

податки (2420) таксі (261) Бюро економічної безпеки (409)


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що не захотіли ділитись з татаровим?
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27.09.2023 16:28 Відповісти
Тепер буде таксі Слугбер
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27.09.2023 16:34 Відповісти
- Где же вы возьмете пятьсот тысяч? - тихо спросил Балаганов.

- Где угодно, - ответил Остап. - Покажите мне только богатого человека, и я отниму у него деньги.(c)
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27.09.2023 16:42 Відповісти
Сьогодні звинуватили - а завтра віджали бізнес "за борги"
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27.09.2023 17:15 Відповісти
Ви ще не з беб? - тоді беб іде до вас!
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27.09.2023 18:52 Відповісти
Інвест няні підʼїхали
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27.09.2023 20:38 Відповісти
"За даними слідства, директорка фірми, її спільник та головний бухгалтер організували схему ухилення від сплати податків. " --- всі так робили на протязі всієї незалежності,плюс безкарна корупція і крадівництво у владі,плюс мудрий нарід котрий також користувався коррупцією і купляв собі різні липові пенсії і інвалідності і використовував корупцію ще в багатьох різних своїх цілях таким чином стимулюючи її,і як в результаті за 30 років країна в повному гівні
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27.09.2023 20:48 Відповісти
А вот глава Киевгорстроя Кушнир и главный столичный ОПЗЖшник Столар поделились с ОП. Пример от СБУ, налоговой Гетьманцева и ОП Татарова, Ермака и Арахамии как нужно работать и крышевать прихвостней Януковича и схемы в крупных столичных застройщиках. https://censor.net/.../kushnir_pro_vidstoronennya_vid.... Заставили честного бизнесмена и патриота оправдывается. Міжнародні компанії тоже делали аудит Будкепитала жены Кушнира и Энсо Столара, где Ермак через Колюбаева и Кушниры вывели 10-ки миллионов долларов через подконтрольный Кристалбанк, в Ермаковском СБУ, ДБР, Прокуратуре, БЭБ, Налоговой, НАБУ, НАЦ Банке, (НКЦПФР Магомедов - внештатный советник Ермака) все эти схемы аудит прошли. А про покупку менеджером года Кушниром для Киевгорстроя 28 гектаров в поле не подходящей для застройки земли в рн Броваров в Требухове за 200 млн грн. с кадастровыми номерами 3221289000:05:004:0051 ,3221289000:05:004:0050 ,3221289000:05:004:0049, 3221289000:05:004:0048 по цене столичной земли расследование или проверка будет? А проверка по схемам с налогами, схемам отмывания и вывода капитала в особо крупных размерах будет через подконтрольный Кушниру Кристал банк? Справа № 752/17629/20 Кримінальне провадження №42019110000000371 від 04.12.2019 року, Справа № 761/28150/19 Кримінальне провадження № 22017000000000423 від 23 листопада 2018 ( https://youcontrol.com.ua/ru/catalog/court-document/83200613/?fbclid=IwAR0hExZHM6E3A1MMiTfKCoDxajxWoeue0S65CGUU_ATKDSh7rxjQWo_cZwU ) ( https://opendatabot.ua/court/91562437-d78eb2276742956613b3e1279df9b15a?fbclid=IwAR0h_rB5KdLxZGXzA0kD4mEVafdkfXGpTSqdB9FoHShGePBittUcTmSyNDE ), ( https://court.opendatabot.ua/cause/752%2F17629%2F20?fbclid=IwAR1UY8VGNwQCGoC-aQw7xMNDl6y1uNfulbVo45ZCkdGqgcaqPLwhOgya7Ec ). Пока старший Кушнир шлет инвесторов на х..й и умножает на ноль коммунальный Киевгорстрой выводя как здания, участки так и банкротя дочерние предприятия младший тоже в деле. Знакомьтесь фонд АТ «ОРЛАНДО» с уставным капиталом 130 млн грн. сыночка прихвостня Януковича Кушнира Ильи, по совместительству депутата Киевсовета (правда мандат папа купил но это не важно, жмет кнопки в Киевраде вместе с сыном завхоза Януковича Владимиром Кравцем). Ну и тут все по стандарту уход от налогов и вывод капитала в офшоры ( https://opendatabot.ua/court/92270101-94db190dcf1a1c788d8163c52069f410?fbclid=IwAR1wa9P18tFEOaffc4B9NrCAnoM3f7gjqn_XtYCaWKRY2ZpkBmibJ4B33SM ) все как папа учил с дядей Андреем, как помним бизнес семейный))) по этому все в семью на Кипр к маме - Оксане Кушнир (Будкэпитал она же Інвестмент Фанд Лімітед» (Vingis Real Estate Investment Fund Limited) (НЕ 330333, Кіпр, нова назва: «Вінгіс Ріал Істейт Інвестмент Фанд ВіСіАйСі ЛТД» (Vingis Real Estate Investment Fund VCIC Ltd). Так что бизнес все таки семейный а не отдельный. Оксана имеет золотой паспорт Кипра (У Игоря тоже золотой паспорт Кипра) и брачный контракт с Кушниром, а у Кушнира романтические отношения с Кравцем Ермаком Арахамией и Столаром который уже опрокидывал тысячи семей в Элита -Центр. Ермак через своего бизнес партнера Колюбаева который начал заходить в строительные фонды компании Энсо ("Квантор Проджект", "Апелиот", "Скиллинг" "Дистрикт", КУА "Эссет Файненшнл Групп" через которые с некоторыми манипуляциями на рынке ценных бумаг они вывели десятки миллионов долларов, также как и сын и жена Кушнира. Пока крыша ОПЗЖ Ермак у которого через Татарова в ручном режиме СБУ, Прокуратура, ДБР, БЭБ, и судя по нулевой реакции на деятельность семьи Кушниров, и НАБУ тоже ручное, прихвостни Януковича жируют прикормив ОП. Все ОП а именно Ермак и Арахамия уже провели аудит в этих схемах и в доле, так что не удивительно что ближайшее окружения Януковича - семья Кушниров, и семья Кравцев могут раскидывать на спиленное бабло в покер в ресторане Ишак с Арахамией и слать всех на х.
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27.09.2023 23:25 Відповісти

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