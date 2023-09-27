БЕБ звинуватило керівника представництва Uber у несплаті податків на 40 мільйонів

Детективи Бюро економічної безпеки (БЕБ) звинуватили підприємство-партнера всесвітньо відомої платформи таксі в ухиленні від сплати податків на загальну суму 40 мільйонів гривень.

Вказана компанія зареєстрована в Україні для обслуговування представництва закордонної компанії та оплати праці водіїв, повідомляє пресслужба БЕБ.

За даними слідства, директорка фірми, її спільник та головний бухгалтер організували схему ухилення від сплати податків.

Зокрема, гроші, отримані водіями від перевезення пасажирів надходили напряму компанії-власнику платформи, а потім, за мінусом комісії, зараховувалися на рахунки підприємства фігурантки для оплати роботи водіїв партнерів та утримання представництва.

"Надалі ці кошти у незаконний спосіб переводилися в готівку за допомогою підконтрольних фігурантам ФОП в якості оплати за надання неіснуючих інформаційних посередницьких послуг", – зазначається у повідомленні.

За даними БЕБ, за 2019, 2021 та 2022 роки підприємство не подало жодних податкових звітів. Такі дії призвели до ухилення від сплати майже 40 млн грн податків.

Наразі організаторці схеми та двом пособникам оголошено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України (ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів).

БЕБ не уточнює назви компанії. В Україні працюють міжнародні сервіси виклику таксі Bolt та Uber. За даними джерел ЕП, йдеться саме про компанію-партнера американської Uber Technologies.

Як повідомлялося, 20 березня БЕБ уже повідомляло, що викрило схему ухилення від сплати податків на 52 млн грн. Серед її фігурантів – директор та головний бухгалтер "українського представництва всесвітньо відомого бренду таксі".

За даними української редакції Forbes, детективи БЕБ розслідують діяльність ТОВ "У-Драйверс-Партнер Убер в Україні". Це юрособа компанії U-Drivers, яка називає себе сервісом підключення та підтримки водіїв Uber та Bolt. Послугами U-Drivers користуються понад 19 400 клієнтів, йдеться на сайті, а підключення обіцяють майже протягом дня.