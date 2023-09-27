Туреччина домовилася про постачання газу до Румунії

Туреччина домовилася про угоду з Румунією про постачання до 1,5 млрд кубометрів природного газу, оскільки країні розширює експорт газу.

Про це оголосила державна енергетична компанія Туреччини, передає Daily Sabah.

Угода між BOTAŞ і OMV Petrom, однією з найбільших енергетичних компаній у регіоні, передбачає експорт газу до Румунії до 4 млн кубометрів на день, або близько 1,5 млрд кубометрів газу на рік, починаючи з 1 жовтня.

Угода діє до першого кварталу 2025 року, йдеться в заяві BOTAŞ.

Маючи розгалужену інфраструктуру імпорту скрапленого газу, Туреччина прагне стати альтернативним постачальником на менші ринки газу в південно-східній Європі.

Компанії також домовилися розвивати співпрацю у сферах технологій передачі, зберігання, виробництва та зеленої енергії.

Цього року BOTAŞ домовився про угоди щодо транспортування газу до Болгарії та Угорщини.