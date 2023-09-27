Німеччина достроково заповнила газосховища на заплановані 95%

Газові сховища в Німеччині достроково досягли запланованого рівня заповнення в 95%.

За попередніми даними Європейської асоціації газосховищ GIE, 26 вересня вранці німецькі газові сховища були заповнені на 95,05%. Положення, запроваджене минулого року під час газової кризи, передбачає, що сховища мають бути заповнені на 95% до 1 листопада, передає Європейська правда із посиланням на Spiegel.

Це означає, що цього року газосховища заповнюються швидше, ніж рік тому. На ранок 26 вересня 2022 року рівень становив 91,4%. Минулого року відмітка у 95% була досягнута лише 13 жовтня.

Системи зберігання компенсують коливання споживання газу і таким чином формують буферну систему для ринку. Востаннє сховища були заповнені на 100% вранці 14 листопада 2022 року. Зазвичай рівень заповнення знижується взимку і знову зростає після закінчення опалювального сезону.

Згідно з попередньою інформацією федерального уряду, обсяг природного газу, що зберігається в сховищах при 100-відсотковому рівні, відповідає споживанню двох-трьох середньостатистичних холодних зимових місяців.

Найбільше німецьке газосховище в Редені (Нижня Саксонія), яке до початку квітня 2022 року контролювалося російською державною компанією "Газпром", 26 вересня вранці було заповнене на 97,42%.

"Стартова позиція для зими 2023/2024 року значно краща, ніж рік тому, але залишкові ризики залишаються", – написало минулого тижня Федеральне мережеве агентство у своєму звіті про газову ситуацію.

Економне споживання газу залишається важливим.

За даними Федерального мережевого агентства, минулого понеділка Німеччина отримала природний газ з Норвегії, Бельгії та Нідерландів. Поставки здійснювалися також кораблями через нові LNG-термінали на німецькому узбережжі. Менші обсяги газу надійшли з Австрії та Швейцарії. Востаннє природний газ з Росії надходив до Німеччини через балтійський газопровід "Північний потік-1" 30 серпня 2022 року.

Раніше міністерка енергетики Іспанії Тереза Рібера заявила, що ЄС не має короткострокового плану заборони російського скрапленого газу попри стрімке зростання його імпорту до Євросоюзу.

Перед цим Європейська Комісія, коментуючи дані про зростання закупівель скрапленого природного газу із Росії державами-членами, повторила заклик до них припинити цю практику.