Частку російської нафти на ринку Євросоюзу зайняли постачальники з інших країн

Частка російських постачань у загальному обсязі імпорту нафти країн Євросоюзу продовжує падати.

Як випливає з даних Євростату, у другому кварталі у річному вираженні частка Росії становила 2,7% (проти 15,9% роком раніше, мінус 13,2 процентного пункту, п.п.). У першому кварталі цього року вона становила 3,2% (проти 26% у січні-березні 2022 року), передає enkorr.

Стрімке падіння обсягів експорту з Росії почалося після введення ембарго на морські постачання нафти з 5 грудня 2022 року і на нафтопродукти – з 5 лютого 2023 року. У другому кварталі середньомісячний обсяг імпорту російської нафти країн ЄС становив 1,6 млн тонн (8,7 млн тонн за той же період 2022 року).

При цьому обсяги ввезення решти постачальників нафти в Європу в другому кварталі порівняно зросли – до 37,3 млн тонн з 31,5 млн тонн у квітні-червні 2022 року. У загальному обсязі імпорту нафти ЄС у другому кварталі зростали частки Норвегії (на 3,5 в.п. рік до року, до 13,7%), Казахстану (на 3,2 в.п., до 10,2%), США (на 2,1 в.п., до 13,6%) й Саудівської Аравії (на 2,3 в.п., до 9%). Ці країни фактично в рівному обсязі й замінили російські постачання, що випали.

За даними Євростату, продовжила скорочуватися частка Росії в імпорті трубопровідного газу. У другому кварталі вона знизилася на 14,5 в.п. – до 13,8% загального обсягу імпорту ЄС. Найбільшими постачальниками у квітні-червні були Норвегія (частка – 44,3%), Великобританія (17,8%) й Алжир (16,5%).

При цьому Росія, як і раніше, ппосідає друге після США місце з експорту в Євросоюз скрапленого природного газу. Частка США у другому кварталі становила 46,4% (мінус 2,8 в.п. рік до року), Росії – 12,4% (мінус 2,7 в.п.).