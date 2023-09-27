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Верещук закликала забезпечити мешканців прифронтових регіонів дровами

верещук

Віцепрем’єр-міністерка – міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук заявила про необхідність до зими забезпечити дровами мешканців прифронтових районів України.

За словами Верещук, усі формальності мають бути улагоджені.

"Угоди з лісогосподарствами та постачальниками паливної деревини повинні бути укладені якнайшвидше. Також необхідно вирішити усі логістичні питання", – зазначила віцепрем'єрка під час наради щодо забезпечення цивільного населення паливною деревиною.

Безоплатними дровами будуть забезпечені й мешканці територій, де тривають бойові дії. Це стосується відповідних районів у восьми областях, а саме: Херсонської, Харківської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Сумської, Чернігівської та Луганської.

Станом на сьогодні міжнародними організаціями вже забезпечено твердим паливом понад 18 тис. осіб.

Посадовиця подякувала представникам обласних військових адміністрацій, "Укрзалізниці" й Держлісагентству за злагоджену роботу.

"Нам усім варто поквапитись, аби встигнути забезпечити людей паливом до початку холодів. Завдяки нашій координації ми допоможемо людям комфортно пройти цю зиму", – підсумувала Верещук.

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паливо (481) Верещук Ірина (44) деревина (40)


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