"Укренерго" розширить можливості для імпорту електроенергії з Румунії

НЕК "Укренерго" планує проводити на додаток до добових місячні аукціони щодо розподілу доступної потужності міждержавного перетину для імпорту електроенергії з Румунії.

"Планується. Перший такий аукціон буде введений на перетин із Румунією на платформі "Укренерго", яку ми розробили", – повідомив голова правління компанії Володимир Кудрицький на форумі, не уточнивши, коли такі аукціони можуть розпочатися, передає Інтерфакс-Україна.

Також Кудрицький зазначив, що імпорт е/е через значні пошкодження енергосистеми обстрілами російських агресорів буде дуже важливим для проходження осінньо-зимового періоду.

"Навіть виносячи за дужки ймовірність масованих обстрілів та нових пошкоджень, цю зиму без імпорту буде пройти дуже складно", – сказав він.

Водночас Кудрицький зазначив, що "в цьому немає великої катастрофи, і більшість європейських країн вдаються до імпорту".

Як повідомлялося, своїми рішеннями НКРЕКП у серпні-вересні цього року, необхідними в рамках синхронізації української та європейської енергосистем, закріпила для експортно-імпортних операцій розподіл 100% потужності міждержавного перетину Україна – Польща за напрямом лінії Жешув – Хмельницька АЕС, а також перерізи Україна – Словаччина, на добових аукціонах, для міждержавного перетину Україна – Румунія для річних та місячних аукціонів визначено потужність по 35%, для добових – 30%.

Після початку повномасштабного вторгнення та синхронізації української та європейської енергосистем мережа системних операторів континентальної Європи ENTSO-Е у зв'язку з воєнним станом запровадила заборону на проведення довгострокових аукціонів з Україною. Як пояснювали в "Укренерго" після чергового засідання НКРЕКП у вересні, до скасування цього рішення ENTSO-Е проводяться лише добові аукціони в усіх напрямках, а інші рішення, як у випадку з румунським системним оператором, прийнято на перспективу за його згодою.