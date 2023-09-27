Танкери з російською нафтою підробляють координати для уникнення санкцій, – Bloomberg

Підроблені координати й танкерні трюки викривають тіньову торгівлю російською нафтою. Так, два застарілі танкери обдурили системи відстеження в рамках негласної торгівлі підсанкційним пальним.

Як пише Bloomberg, минулого тижня біля південного узбережжя Греції два старі танкери прилаштувалися один до одного, поки один перекачував нафту іншому. Наскільки могли показати глобальні супутникові системи стеження, цього ніколи не було, передає enkorr.

Розбіжність між реальним і електронним місцеперебуванням, виміряна в цьому разі у понад чотири милі, була не збоєм, а навмисним обманом, який є частиною складної системи, щоб забезпечити потік підсанкційного російського палива, часто за вищими цінами, ніж хотіли б західні держави.

Практика надання підроблених координат системі автоматичної ідентифікації, відомої як AIS, називається спуфінгом. Це затьмарює розуміння того, звідки надходять вантажі, заспокоює нервових покупців, які намагаються приховати відносини з Росією після міжнародних заходів покарання країни за її повномасштабне вторгнення в Україну.

Згідно зі спостереженнями Bloomberg і супутниковими даними, 800-футовий Turba був одним із танкерів, які брали участь у таємних маневрах усього за кілька миль від грецького узбережжя 19 вересня. Побудоване 26 років тому – тобто за нормальних умов його вже було б розібрано на металобрухт – судно стало потужним символом зусиль Росії підтримувати свою торгівлю нафтою.

Ще в травні Turba викликала гнів регуляторів через свій вік, незадовільні результати перевірок, таємничі відомості про власника й те, що плавала під прапором Камеруну, країни, внесеної у "чорний" список міжнародної організації, що сприяє безпечному судноплавству.

Після санкцій G7 Росія накопичила величезний флот "тіньових" танкерів – часто старіших кораблів, таких як Turba. Обмеження забороняли державам-членам Європейського Союзу купувати російську нафту й одночасно не дозволяли компаніям блоку, особливо страховим і танкерним фірмам, допомагати в транспортуванні. Але щойно ці судна опиняються в міжнародних водах – наприклад, біля берегів Греції, – можливості контролю над діяльністю зменшуються.

Оцінки різняться, але вважається, що принаймні половина російської нафти надходить через танкери "тіньового" флоту, такі як Turba.