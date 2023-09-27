НАБУ затримало на хабарі суддю з Броварів

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) за оперативного супроводу СБУ повідомили про підозру судді Броварського міськрайонного суду Київського районного суду, якого викрили на одержанні неправомірної вигоди у розмірі $4 тисячі.

Як повідомляє пресслужба НАБУ, суддя одержав хабар від представника однієї зі сторін у цивільній справі за ухвалення рішення в її інтересах.

"Частину неправомірної вигоди у сумі $1000 доларів він отримав раніше за ухвалення ним рішення про витребування доказів у справі. Під час одержання другої частини неправомірної вигоди у сумі $3000 дол. за ухвалення ним у цей день рішення про стягнення боргу на користь позивача його викрили "на гарячому" детективи НАБУ", – йдеться у повідомленні.

У пресцентрі СБУ додали, що під час обшуків у підозрюваного судді вилучено розфасовані в різні конверти кошти на загальну суму $15,6 тис. Наразі вирішується питання щодо обрання фігуранту запобіжного заходу.

Правоохоронці не називають прізвища затриманого, проте за даними видання "Слово і діло", йдеться про суддю Володимира Сердинського.