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НАБУ затримало на хабарі суддю з Броварів

сердинський

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) за оперативного супроводу СБУ повідомили про підозру судді Броварського міськрайонного суду Київського районного суду, якого викрили на одержанні неправомірної вигоди у розмірі $4 тисячі.

Як повідомляє пресслужба НАБУ, суддя одержав хабар від представника однієї зі сторін у цивільній справі за ухвалення рішення в її інтересах.

"Частину неправомірної вигоди у сумі $1000 доларів він отримав раніше за ухвалення ним рішення про витребування доказів у справі. Під час одержання другої частини неправомірної вигоди у сумі $3000 дол. за ухвалення ним у цей день рішення про стягнення боргу на користь позивача його викрили "на гарячому" детективи НАБУ", – йдеться у повідомленні.

У пресцентрі СБУ додали, що під час обшуків у підозрюваного судді вилучено розфасовані в різні конверти кошти на загальну суму $15,6 тис. Наразі вирішується питання щодо обрання фігуранту запобіжного заходу.

Правоохоронці не називають прізвища затриманого, проте за даними видання "Слово і діло", йдеться про суддю Володимира Сердинського.

Автор: 

НАБУ (1529) хабар (506) суд (3323)


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