Польща підписала угоду зі США про будівництво першої в країні АЕС

Польща та США на зустрічі у Варшаві підписали угоду про будівництво першої атомної електростанції в Польщі.

Як пише Associated Press, прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький назвав операцію стартом нового глави в розвитку Польщі, передає Інтерфакс-Україна.

Американські компанії Westinghouse та Bechtel підписали угоду з польською державною компанією Polskie Elektrownie Jadrowe, яка займається програмою. АЕС перебуватиме в області Померанія на березі Балтійського моря.

Минулого року влада Польщі оголосила, що обрала США як партнера для проєкту.

Польща планує витратити $40 млрд на будівництво двох АЕС із трьома реакторами в кожній.

Раніше повідомлялося, що Польща видала екологічний дозвіл, щоб побудувати першу в країні атомну електростанцію.