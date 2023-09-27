Польща підписала угоду зі США про будівництво першої в країні АЕС
Польща та США на зустрічі у Варшаві підписали угоду про будівництво першої атомної електростанції в Польщі.
Як пише Associated Press, прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький назвав операцію стартом нового глави в розвитку Польщі, передає Інтерфакс-Україна.
Американські компанії Westinghouse та Bechtel підписали угоду з польською державною компанією Polskie Elektrownie Jadrowe, яка займається програмою. АЕС перебуватиме в області Померанія на березі Балтійського моря.
Минулого року влада Польщі оголосила, що обрала США як партнера для проєкту.
Польща планує витратити $40 млрд на будівництво двох АЕС із трьома реакторами в кожній.
Раніше повідомлялося, що Польща видала екологічний дозвіл, щоб побудувати першу в країні атомну електростанцію.
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