Кабмін призначив трьох заступників новому міністру оборони. Хто вони?
Кабінет міністрів призначив трьох нових заступників міністра оборони.
Відповідні розпорядження ухвалені на засіданні у середу, 27 вересня, повідомляє пресслужба уряду.
Зокрема, Юрія Джигира та Наталію Калмикову призначено заступниками міністра, а Катерину Черногоренко – заступником міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.
Юрій Джигир з липня 2018 року по березень 2020 року працював заступником міністра фінансів, у Мінфіні він відповідав за реформи фінансування охорони здоров’я, освіти, соціальних послуг та соціального захисту.
Наталія Калмикова з лютого 2022 року очолює Український ветеранський фонд – установу, створена для підтримки ветеранських ініціатив при Міністерстві у справах ветеранів.
Катерина Черногоренко до останнього часу працювала проєктною менеджеркою у Міністерстві цифрової трансформації.
Як повідомлялося, 18 вересня Кабінет міністрів звільнив одразу шістьох заступників міністра оборони та державного секретаря відомства. Таким чином, з-поміж заступників попереднього міністра оборони Олександра Резнікова свою посаду зберіг лише перший заступник Олександр Павлюк.
Нагадаємо, 6 вересня Верховна Рада підтримала подання президента Володимира Зеленського про призначення Рустема Умєрова на посаду міністра оборони України. До цього він очолював Фонд державного майна.
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