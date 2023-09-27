Кабмін призначив трьох заступників новому міністру оборони. Хто вони?

Кабінет міністрів призначив трьох нових заступників міністра оборони.

Відповідні розпорядження ухвалені на засіданні у середу, 27 вересня, повідомляє пресслужба уряду.

Зокрема, Юрія Джигира та Наталію Калмикову призначено заступниками міністра, а Катерину Черногоренко – заступником міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.

Юрій Джигир з липня 2018 року по березень 2020 року працював заступником міністра фінансів, у Мінфіні він відповідав за реформи фінансування охорони здоров’я, освіти, соціальних послуг та соціального захисту.

Наталія Калмикова з лютого 2022 року очолює Український ветеранський фонд – установу, створена для підтримки ветеранських ініціатив при Міністерстві у справах ветеранів.

Катерина Черногоренко до останнього часу працювала проєктною менеджеркою у Міністерстві цифрової трансформації.

Як повідомлялося, 18 вересня Кабінет міністрів звільнив одразу шістьох заступників міністра оборони та державного секретаря відомства. Таким чином, з-поміж заступників попереднього міністра оборони Олександра Резнікова свою посаду зберіг лише перший заступник Олександр Павлюк.

Нагадаємо, 6 вересня Верховна Рада підтримала подання президента Володимира Зеленського про призначення Рустема Умєрова на посаду міністра оборони України. До цього він очолював Фонд державного майна.