На Київщині повноцінно запрацювала екстрена телефонна служба 112

У Київській області повноцінно запрацювала екстрена телефонна служба 112.

Як ідеться в повідомленні Міністерства внутрішніх справ, 112 – це номер для звернення громадян, які опинилися у надзвичайній ситуації. Він використовується як альтернатива гарячим лініям 101, 102, 103 та 104, дозволяючи не витрачати час на те, щоб дзвонити у кожну службу окремо.

Впровадження єдиного номера виклику екстрених служб розпочалося з міста Києва. Майже за три місяці роботи надійшло понад 167 тис. викликів. Найчастіше дзвінки скеровувалися до Національної поліції України.

На лінію можуть звернутися і люди з порушенням слуху чи мовлення. Перекладачі жестової мови служби 112 опрацювали понад 2 тис. таких звернень з 1 липня 2023 року.

Раніше у МВС повідомляли, що служба 112 на всій території України запрацює до кінця 2024 року.