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На Київщині повноцінно запрацювала екстрена телефонна служба 112

служба,112,порятунок

У Київській області повноцінно запрацювала екстрена телефонна служба 112.

Як ідеться в повідомленні Міністерства внутрішніх справ, 112 – це номер для звернення громадян, які опинилися у надзвичайній ситуації. Він використовується як альтернатива гарячим лініям 101, 102, 103 та 104, дозволяючи не витрачати час на те, щоб дзвонити у кожну службу окремо.

Впровадження єдиного номера виклику екстрених служб розпочалося з міста Києва. Майже за три місяці роботи надійшло понад 167 тис. викликів. Найчастіше дзвінки скеровувалися до Національної поліції України.

На лінію можуть звернутися і люди з порушенням слуху чи мовлення. Перекладачі жестової мови служби 112 опрацювали понад 2 тис. таких звернень з 1 липня 2023 року. 

Раніше у МВС повідомляли, що служба 112 на всій території України запрацює до кінця 2024 року.

Автор: 

Київська область (285) МВС (528) Нацполіція (509) швидка (35) ДСНС (156)


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