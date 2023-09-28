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Новини
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В Україні запустили ще п’ять свердловин на пів мільйона кубометрів газу

свердловина

АТ "Укргазвидобування" (належить до Групи Нафтогаз) запустило ще 5 свердловин з додатковим видобутком 500 тис. кубометрів газу на добу.

Про це повідомляє пресслужба НАК "Нафтогаз України".

Зазначається, що 4 з 5 свердловин пробурені на "старих" родовищах віком 45-55 років. Ще одна – повністю нова. Вперше газ із неї надійшов у газотранспортну систему України цього місяця.

"Щоб досягти наших цілей з нарощення видобутку ми комбінуємо: використовуємо сучасні технології для відкриття нових покладів на вже виснажених родовищах і збільшуємо інвестиції в дослідження й освоєння нових ділянок", – розповів тимчасовий виконувач обов’язків гендиректора "Укргазвидобування" Олег Толмачев.

Відповідні підходи на одному зі згаданих "старих" родовищ дозволили за останні два роки збільшити добовий видобуток газу на 35%. На іншому – майже на 50%.

Загалом із початку року "Укргазвидобування" ввело в експлуатацію 58 нових газових свердловин із сумарним середньодобовим дебітом 5,3 млн кубометрів природного газу.

Автор: 

газ (7929) Нафтогаз (3313) свердловина (105) Укргазвидобування (932)


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Топ коментарі
+5
500 тис. кубометрів газу на добу.
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28.09.2023 11:08
+4
Цікаво, а чого ж раніше ніхто цього не робив...
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28.09.2023 10:15
+4
Дивитися потрібно не на останніх 5 всердловин, а на 58 з початку року. Вони дали приріст 2 млрд куб. м у розрахунку на рік. Це співставно з обсягом імпорту.
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28.09.2023 12:03
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Дебилы, молчать нельзя было? Завтра будут прилеты
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28.09.2023 10:15 Відповісти
Цікаво, а чого ж раніше ніхто цього не робив...
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28.09.2023 10:15 Відповісти
не вагодно было,проще воровать из общей трубы,тут же как в бизнесе дешевле купил -дороже продал))а с вышками мороки,да и контролировать проще
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28.09.2023 10:17 Відповісти
Выгодно, если барыжить свой газ под видом российского.
https://www.youtube.com/watch?v=VzArkSjh__c&ab_channel=NeoHistory
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28.09.2023 11:42 Відповісти
Робили, президентський бізнес...
https://www.youtube.com/watch?v=QkEAnemqc-A&t=975s&ab_channel=%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%93%D1%83%D1%80%D0%B0
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28.09.2023 11:45 Відповісти
Свобода в Львівській обл була проти.
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28.09.2023 11:59 Відповісти
Баба юля, різні азірови та інші адепти руZZкого міру активно гальмували цей процес...
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28.09.2023 12:49 Відповісти
так от чому шуфріча прикрили.
пропонують поділитися.
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28.09.2023 10:17 Відповісти
півмільйона кубів - взагалі ні про що! навряд чи ці свердловини окуплять себе. мовчу вже про якісь прибутки
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28.09.2023 10:21 Відповісти
500 тис. кубометрів газу на добу.
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28.09.2023 11:08 Відповісти
Дивитися потрібно не на останніх 5 всердловин, а на 58 з початку року. Вони дали приріст 2 млрд куб. м у розрахунку на рік. Це співставно з обсягом імпорту.
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28.09.2023 12:03 Відповісти
Украина - самая богатая страна в мире...
https://youtu.be/RLeOKOAHusw?t=2110
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28.09.2023 11:39 Відповісти

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