В Україні запустили ще п’ять свердловин на пів мільйона кубометрів газу

АТ "Укргазвидобування" (належить до Групи Нафтогаз) запустило ще 5 свердловин з додатковим видобутком 500 тис. кубометрів газу на добу.

Про це повідомляє пресслужба НАК "Нафтогаз України".

Зазначається, що 4 з 5 свердловин пробурені на "старих" родовищах віком 45-55 років. Ще одна – повністю нова. Вперше газ із неї надійшов у газотранспортну систему України цього місяця.

"Щоб досягти наших цілей з нарощення видобутку ми комбінуємо: використовуємо сучасні технології для відкриття нових покладів на вже виснажених родовищах і збільшуємо інвестиції в дослідження й освоєння нових ділянок", – розповів тимчасовий виконувач обов’язків гендиректора "Укргазвидобування" Олег Толмачев.

Відповідні підходи на одному зі згаданих "старих" родовищ дозволили за останні два роки збільшити добовий видобуток газу на 35%. На іншому – майже на 50%.

Загалом із початку року "Укргазвидобування" ввело в експлуатацію 58 нових газових свердловин із сумарним середньодобовим дебітом 5,3 млн кубометрів природного газу.