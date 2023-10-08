Світові ціни на цукор досягли найвищого за 13 років рівня, – FAO

Індекс світових цін на продовольство у вересні майже не змінився порівняно із серпнем і залишається на 24% нижче свого піку в березні 2022 року.

Про це повідомляє Продовольча та сільськогосподарська організація ООН (FAO), передає Укрінформ.

"Індекс продовольчих цін, який відстежує щомісячні зміни міжнародних цін на продовольчі товари, що продаються у всьому світі, у вересні становив у середньому 121,5 пункту порівняно зі 121,4 пункту в серпні. Таким чином індекс на 10,7% нижче свого минулорічного значення і на 24% нижче свого історичного максимуму, досягнутого в березні 2022 року", – йдеться в повідомленні.

Водночас індекс цін на цукор зріс на 9,8% порівняно з серпнем, досягнувши найвищого рівня з листопада 2010 року на тлі зростаючого занепокоєння з приводу погіршення світової пропозиції в майбутньому сезоні.

"Ранні прогнози вказують на зниження виробництва у ключових виробників – Таїланді та Індії. Це пов’язано з переважаючим (кліматичним, – ред.) явищем Ель-Ніньйо. Великий урожай, який зараз збирають у Бразилії, на тлі сприятливих погодних умов обмежив щомісячне зростання світових цін на цукор", – додали у FAO.

Раніше повідомлялося, що світові ціни на продовольство, що зросли у липні на 1,3%, у серпні повернулися до попереднього тренду – знизилися у місячному вираженні на 2,1%.