Данія придбала військовий завод, що вироблятиме боєприпаси для України

Міністерство оборони Данії підтвердило, що уряд країни досяг угоди про придбання заводу із виробництва боєприпасів у Північній Ютландії.

Як пише The Local, міністр оборони Данії Троелс Лунс Поульсен оголосив про плани ймовірного придбання заводу у вересні, передає Укрінформ.

Міністр зазначив, що виготовлені на заводі боєприпаси будуть відправлені в Україну і що російське вторгнення "поставило виробництво боєприпасів у Європі під різке навантаження".

"Загальна критична ситуація чітко показала мені як міністру оборону необхідність відновлення виробництва боєприпасів у Данії. Постачання боєприпасів – в інтересах національної безпеки", – зазначив Поульсен.

Вартість придбаного оборонного підприємства, розташованого у місті Еллінг на півночі муніципалітету Фредеріксхавн, не розголошується.

До 2020 року завод належав іспанській компанії Expal, яка придбала його у 2008 році, зазначено у матеріалі.

Раніше повідомлялося, що Данія внесла 100 млн данських крон (понад $14 млн) до спільної європейської закупівлі артилерійських боєприпасів для України по лінії Європейського оборонного агентства. Очікується, що боєприпаси буде поставлено протягом 2024 року.