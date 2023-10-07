НАЗК за місяць отримало понад 360 звернень від викривачів корупції

За перший місяць роботи Єдиного порталу повідомлень викривачів надійшло понад 360 повідомлень і вже є навіть перше рішення суду про виплату винагороди викривачу.

Про це заявила керівниця відділу розвитку Інституту викривання Національного агентства з питань запобігання корупції Анастасія Ренкас в ефірі Українського радіо.

"За місяць функціонування порталу на нього надійшло понад 360 повідомлень. Це не багато і не мало. Звісно, ми сподіваємося завжди, що буде більше. Але тут потрібно відзначити якість цих повідомлень. Насправді люди стали більш відповідально ставитись до своїх повідомлень і звернень. Оцінюючи якість повідомлень, там де є фактичні дані, можна сказати про те, що люди стали розуміти про що вони говорять і як потрібно про це говорити, щоб були відповідні заходи реагування", – наголосила вона.

За її словами, найбільше повідомлень надходить про конфлікт інтересів у сфері державної служби, у сфері державної митної служби, отримання та вимагання неправомірної вигоди посадовими, службовими особами від бізнесу або від фізичних осіб-підприємців.

"Тобто це переважно кошти державного бюджету, оскільки людям це болить. Багато людей моніторять закупівлі і повідомляють, що вони бачать неправомірного в цих закупівлях. І це добре. Оскільки правоохоронні органи, система держави зараз задіяні в основному на боротьбу основним нашим ворогом, Росією. І коли люди відповідально підходять до того, що вони моніторять ці тендери, встановлюють порушення і звертають на це увагу, то це насправді чудово", – пояснила Ренкас.

Посадовиця додала, що вже є рішення суду про виплату винагороди викривачу в розмірі 13 млн грн.

Керівниця відділу розвитку Інституту викривання НАЗК наголосила, що викривання має бути пов'язано з трудовою, професійною, господарською або іншою діяльністю особи, це може бути участь у тендерних закупівлях, участь у конкурсах.

"Тобто особа має отримати цю інформацію під час залучення її до певних дій. Наступний момент – це повідомлення має містити фактичні дані, які можуть бути перевірені. Це дуже важливий нюанс. Портал містить логічні підказки, що потрібно зробити для того, щоб стати викривачем, або чому ви не можете бути викривачем", – розповіла вона.

Як повідомлялося, 6 вересня ЗАЗК запустило Єдиний портал повідомлень викривачів, на якому громадяни можуть повідомляти про факти корупції, які їм вдалося зафіксувати.