В Україні розробили дорожню карту регулювання штучного інтелекту

Міністерство цифрової трансформації розробило документ, який описує підхід держави до регулювання штучного інтелекту в Україні.

Про це повідомив очільник відомства Михайло Федоров у Telegram.

"Штучний інтелект – невідворотний тренд. Тому Україні потрібні чіткі правила, щоб розвивати бізнес та захистити права людини у взаємодії зі ШІ. Ідеться про кроки, які дадуть змогу нашим компаніям у сфері штучного інтелекту конкурувати з європейськими, залучати інвестиції й напрацювання. Та зробити цифрове середовище безпечним для людини", – зазначив він.

За словами урядовця, документ базується на bottom-up підході, який передбачає рух від меншого до більшого. Реалізація підходу містить два етапи.

"Під час першого – надаємо бізнесу інструменти для підготовки до майбутнього регулювання ШІ. Від оцінки впливу технології на права людини – до підписання добровільних кодексів поведінки. Також опублікуємо рекомендації та Білу книгу для відповідей на запитання про те, що робити просто зараз і на що очікувати в майбутньому", – пояснив міністр.

Водночас другий етап передбачає ухвалення закону, аналогічного до європейського AI Аct. Це дасть змогу створити ідентичні правові режими з ЄС у сфері ШІ, спростити співпрацю з європейськими партнерами та залучити інвестиції, уточнив Федоров.