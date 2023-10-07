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Новини
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В Україні розробили дорожню карту регулювання штучного інтелекту

штучний,інтелект

Міністерство цифрової трансформації розробило документ, який описує підхід держави до регулювання штучного інтелекту в Україні.

Про це повідомив очільник відомства Михайло Федоров у Telegram.

"Штучний інтелект – невідворотний тренд. Тому Україні потрібні чіткі правила, щоб розвивати бізнес та захистити права людини у взаємодії зі ШІ. Ідеться про кроки, які дадуть змогу нашим компаніям у сфері штучного інтелекту конкурувати з європейськими, залучати інвестиції й напрацювання. Та зробити цифрове середовище безпечним для людини", – зазначив він.

За словами урядовця, документ базується на bottom-up підході, який передбачає рух від меншого до більшого. Реалізація підходу містить два етапи.

"Під час першого – надаємо бізнесу інструменти для підготовки до майбутнього регулювання ШІ. Від оцінки впливу технології на права людини – до підписання добровільних кодексів поведінки. Також опублікуємо рекомендації та Білу книгу для відповідей на запитання про те, що робити просто зараз і на що очікувати в майбутньому", – пояснив міністр.

Водночас другий етап передбачає ухвалення закону, аналогічного до європейського AI Аct. Це дасть змогу створити ідентичні правові режими з ЄС у сфері ШІ, спростити співпрацю з європейськими партнерами та залучити інвестиції, уточнив Федоров.

Автор: 

штучний інтелект (254) Федоров Михайло (255) Мінцифри (806)


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Топ коментарі
+12
Ті хто власного інтелекту не мають збираються регулювати штучний інтелект.
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07.10.2023 17:28
+10
Воно діїсно дебіл.Неможе утирок забезпечити функціювоння звийчайних протоколів безпеки доржустанов у...ще хоче регулюват ШІ.
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07.10.2023 15:19
+8
Треба створити комісію і виділити бюджет під це діло
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07.10.2023 16:22
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Воно діїсно дебіл.Неможе утирок забезпечити функціювоння звийчайних протоколів безпеки доржустанов у...ще хоче регулюват ШІ.
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07.10.2023 15:19 Відповісти
Треба створити комісію і виділити бюджет під це діло
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07.10.2023 16:22 Відповісти
Так ніхто ж ще не знає шо таке ШІ. Немає ні роботів, ні, навіть прототипів. Просто є генератор тексту чатГПТ, який навіть не має відношення до України.
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07.10.2023 16:22 Відповісти
Не кажіть то Хвьодорову.
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07.10.2023 17:19 Відповісти
@є генератор тексту чатГПТ, який навіть не має відношення до України.@

не скажите... У нас куча "генераторов текста" , некоторые этим даже зарабатывают профессионально... Ну правда они не искусственные, а вполне себе биологические...

Наверное почувствовали конкуренцию с "искусственным интеллектом"
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08.10.2023 07:19 Відповісти
Ті хто власного інтелекту не мають збираються регулювати штучний інтелект.
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07.10.2023 17:28 Відповісти
"Штучний" інтелект привів декотрих до влади... Я вже вибачаюсь..
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07.10.2023 20:18 Відповісти
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08.10.2023 06:43 Відповісти
Щось, подібне і мав на увазі, тільки там ще позаду 1+1, канал "україна" (тому з маленької літери, бо канал)... та подібні
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08.10.2023 18:22 Відповісти
Треба зробити "Міністерство штучного інтелекту" і виділити на це 5 млдр доларів.
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07.10.2023 21:29 Відповісти
Який Ви відсталий, яке міністерство - Офіс штучного інтелекту! І обов'язково смотрящого туди від ОПи, а то раптом ШІ запрограмує Порошенко!
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08.10.2023 08:38 Відповісти
Точно, ви праві. У нас же замість всіх міністерств Дерьмак. Значить йому 5 млрд доларів виділити!
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08.10.2023 21:22 Відповісти
Выродки и туда добрались, гниды ********. Такие действия направлены на уничтожение Украины. Страна ,которую после окончания войны, сможет сохраниться только прогрессом и развитием, регулируется сбродом и дегенератами.
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07.10.2023 21:59 Відповісти
*****, ви токсіки)
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07.10.2023 22:00 Відповісти
Будет прикольно, если дебилы попытаются регулировать ИИ, то ИИ решит ликвидировать дебилов. Я ставлю на ИИ, - его точно ждет успех.
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08.10.2023 06:57 Відповісти
Господи, в країні війна, а вони ШІ зайняті.....
Ви ж розумієте, що за цими словами "розробили дорожню карту" майже напевно ховається пару місяців, шаленої (з перервами на каву, тістечка і манікюри звичайно) дороговартісної роботи чиновників мінцифровізації. З купою погоджень, робочих засідань і т.п. Потрібно до кожного такого документа прикріпляти скільки людино-годин на це пішло і скільки коштувало врешті решт.
Якщо так хочеться попіаритись на модній зараз темі - візьміть з ЄС закон, перекладіть його на українську і у ВР. 2 години роботи перекладача і підпис міністра. А не "дорожні карти", де я впевнений цілий відділ думав, як внести туди можливість "підкормитись" комусь з чиновників.
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08.10.2023 08:36 Відповісти
Добе, а як ви ще пропонуєте бабло красти Зеслугам? А так зроблять цілий апарат, який буде вхолосту гудіти. Примітно, що нам до штучного інтелекту, як ***** до Ангела, але бабло вже зараз слід пиляти, сгуги голодні, їсти хотять, манікюр робити за щось треба!
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08.10.2023 21:25 Відповісти
Дай би нашому теляті да вовка зїсти.
Чєкаємо новин про прорив в сфері будування "вєчного двігатєля" та про то "як на Марсі будуть яблокі цвєсті"
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08.10.2023 09:27 Відповісти
Наш уряд разом з парламентом то один сущий штучний інтелект
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08.10.2023 14:27 Відповісти
Смешно....
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08.10.2023 19:01 Відповісти
Штучний інтелект - це занадто широке поняття Одним із проявив буде ліквідація офісних робітників.Це вже відбувається.(це реальність).Але на черзі ОПа.
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08.10.2023 19:43 Відповісти
Он тільки гіперлуп відкрили ,і тут штучний інтелект....однако....
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08.10.2023 21:27 Відповісти

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