В Україні розробили дорожню карту регулювання штучного інтелекту
Міністерство цифрової трансформації розробило документ, який описує підхід держави до регулювання штучного інтелекту в Україні.
Про це повідомив очільник відомства Михайло Федоров у Telegram.
"Штучний інтелект – невідворотний тренд. Тому Україні потрібні чіткі правила, щоб розвивати бізнес та захистити права людини у взаємодії зі ШІ. Ідеться про кроки, які дадуть змогу нашим компаніям у сфері штучного інтелекту конкурувати з європейськими, залучати інвестиції й напрацювання. Та зробити цифрове середовище безпечним для людини", – зазначив він.
За словами урядовця, документ базується на bottom-up підході, який передбачає рух від меншого до більшого. Реалізація підходу містить два етапи.
"Під час першого – надаємо бізнесу інструменти для підготовки до майбутнього регулювання ШІ. Від оцінки впливу технології на права людини – до підписання добровільних кодексів поведінки. Також опублікуємо рекомендації та Білу книгу для відповідей на запитання про те, що робити просто зараз і на що очікувати в майбутньому", – пояснив міністр.
Водночас другий етап передбачає ухвалення закону, аналогічного до європейського AI Аct. Це дасть змогу створити ідентичні правові режими з ЄС у сфері ШІ, спростити співпрацю з європейськими партнерами та залучити інвестиції, уточнив Федоров.
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не скажите... У нас куча "генераторов текста" , некоторые этим даже зарабатывают профессионально... Ну правда они не искусственные, а вполне себе биологические...
Наверное почувствовали конкуренцию с "искусственным интеллектом"
Ви ж розумієте, що за цими словами "розробили дорожню карту" майже напевно ховається пару місяців, шаленої (з перервами на каву, тістечка і манікюри звичайно) дороговартісної роботи чиновників мінцифровізації. З купою погоджень, робочих засідань і т.п. Потрібно до кожного такого документа прикріпляти скільки людино-годин на це пішло і скільки коштувало врешті решт.
Якщо так хочеться попіаритись на модній зараз темі - візьміть з ЄС закон, перекладіть його на українську і у ВР. 2 години роботи перекладача і підпис міністра. А не "дорожні карти", де я впевнений цілий відділ думав, як внести туди можливість "підкормитись" комусь з чиновників.
Чєкаємо новин про прорив в сфері будування "вєчного двігатєля" та про то "як на Марсі будуть яблокі цвєсті"