СБУ затримала депутата-кума Медведчука. Він займався рекетом на Закарпатті

Служба безпеки знешкодила злочинне угруповання на Закарпатті. У результаті спецоперації затримано лідера банди – діючого депутата облради, який у злочинному середовищі має статус кримінального авторитета.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Зазначається, що зловмисник є давнім соратником і кумом екснаредпа-зрадника Віктора Медведчука, який свого часу призначив його керівником обласного осередку забороненої партії ОПЗЖ.

У березні 2022 року кримінальник навіть планував стати народним депутатом замість свого однопартійця Іллі Киви, якого було позбавлено депутатського мандата.

За даними слідства, затриманий депутат облради організував банду, яка "намагалась тримати в страху жителів прикордонного регіону і "вибивала" з них гроші".

"Для цього вони створювали штучні конфліктні ситуації або вигадані "комерційні" спори, а потім вимагали гроші за їх вирішення. У разі відмови платити "данину" – бандити погрожували потерпілим насильством та "конфіскацією" приватного майна", – пояснили у спецслужбі.

Зокрема, відомо, що депутат разом зі своєю "правою рукою" – ще одним кримінальним авторитетом, вимагали з місцевого підприємця $135 тис.

Щоб змусити чоловіка віддати гроші, поплічник лідера банди викрав у потерпілого автомобіль та обіцяв повернути у разі виплати всієї суми вигаданого "боргу".

Співробітники СБУ затримали депутата та його спільника "на гарячому" під час передачі їм першої частини грошей у розмірі $20 тис. від постраждалого підприємця.

При обшуках за місцями роботи та проживання депутата та інших учасників банди виявлено речові докази злочинної діяльності.

Наразі зловмисники затримані, їм готується повідомлення про підозру за двома статтями ККУ:

ч. 4 ст. 189 (вимагання, вчинене організованою групою в умовах воєнного стану);

ч. 3 ст. 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом).

Вирішується питання щодо обрання їм запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Розслідування триває. Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.