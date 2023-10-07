Київ отримав понад 20 автобусів автобуси від Братислави

Київ отримав благодійну допомогу від мерії Братислави – 23 пасажирських автобуси.

Про це повідомляє Управління міжнародних зв’язків Київської міської державної адміністрації.

Зазначається, що передача громадського транспорту стала можливою завдяки попереднім домовленостям мерів української і словацької столиць.

У КМДА також уточнили, що рухомий склад із Братислави курсуватиме на тих маршрутах, які потребують збільшення випуску. Частина автобусів слугуватиме для забезпечення оперативного резерву підприємства та як донори для рухомого складу.

Як додали чиновники, автобуси від словацьких партнерів вийдуть на маршрути міста після завершення процедур реєстрації та проведення підготовчих технічних робіт.