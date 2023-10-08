Газогін між Фінляндією та Естонією перекрили через можливий витік

Фінський державний оператор газотранспортної системи Gasgrid Finland 8 жовтня повідомив про перекриття газогону Balticconnector між Естонією та Фінляндією через підозру в можливому витоку газу.

Про це йдеться в повідомленні Gasgrid Finland.

"8 жовтня 2023 року компанія Gasgrid Finland і естонський оператор газотранспортної системи Elering незадовго до другої години ночі помітили незвичне падіння тиску в морському газопроводі між двома країнами. На підставі спостережень виникла підозра, що морський трубопровід між Фінляндією та Естонією протікає", – сказано в повідомленні.

Вентилі в морському трубопроводі зараз закриті, і таким чином витік припинено. Gasgrid Finland наразі розслідує це питання у співпраці з Elering.

Стан газової системи Фінляндії стабільний, постачання газу на даний момент забезпечено через плавучий LNG-термінал Inkoo.

Естонсько-фінський спільний газопровід Balticconnector відкрили у грудні 2019 року. Довжина підводної частини Balticconnector від естонського портового міста Палдіскі до фінського Інкоо становить 77 км. Наземна частина займає 55 км в Естонії і 21 км у Фінляндії.

Мета Balticconnector полягала в забезпеченні транспортування газу між Фінляндією, Естонією і Латвією без додаткових витрат й зменшення залежності місцевих ринків від російського "Газпрому".