QatarEnergy розпочав роботу над гігантським проєктом розширення виробництва скрапленого газу

Державний LNG-гігант QatarEnergy офіційно розпочав будівництво свого проєкту розширення Північного родовища, який збільшить потужність виробництва скрапленого газу в Катарі до 126 млн тонн на рік до 2026 року.

Як повідомляє LNG Prime, партнерами QatarEnergy в проєкті є Shell, ConocoPhillips, ExxonMobil, Eni, Sinopec і CNPC, передає enkorr.

Проєкт включає шість мегапоїздів, кожен з яких має виробничу потужність 8 млн тонн СПГ. Чотири з них є частиною проєкту розширення North Field East, а два – частиною проєкту розширення North Field South.

На додаток до 48 млн тонн СПГ проєкт вироблятиме 6 500 тонн етану на добу, який використовуватиметься як сировина для місцевої нафтохімічної промисловості.

Проєкт також вироблятиме близько 200 тис. барелів на день (б/д) скрапленого нафтового газу (пропан і бутан) і близько 450 тис. б/д конденсату, на додаток до великої кількості гелію й чистої сірки.

Technip і Chiyoda отримали нагороду EPC за проєкт North Field East, тоді як QatarEnergy уклала контракт на проєкт North Field South спільному підприємству Technip Energies і Consolidated Contractors Company.

Компанія QatarEnergy LNG, раніше відома як Qatargas, наразі експлуатує 14 установок з виробництва СПГ потужністю близько 77 млн тонн на рік у Рас-Лаффані.