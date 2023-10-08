QatarEnergy розпочав роботу над гігантським проєктом розширення виробництва скрапленого газу
Державний LNG-гігант QatarEnergy офіційно розпочав будівництво свого проєкту розширення Північного родовища, який збільшить потужність виробництва скрапленого газу в Катарі до 126 млн тонн на рік до 2026 року.
Як повідомляє LNG Prime, партнерами QatarEnergy в проєкті є Shell, ConocoPhillips, ExxonMobil, Eni, Sinopec і CNPC, передає enkorr.
Проєкт включає шість мегапоїздів, кожен з яких має виробничу потужність 8 млн тонн СПГ. Чотири з них є частиною проєкту розширення North Field East, а два – частиною проєкту розширення North Field South.
На додаток до 48 млн тонн СПГ проєкт вироблятиме 6 500 тонн етану на добу, який використовуватиметься як сировина для місцевої нафтохімічної промисловості.
Проєкт також вироблятиме близько 200 тис. барелів на день (б/д) скрапленого нафтового газу (пропан і бутан) і близько 450 тис. б/д конденсату, на додаток до великої кількості гелію й чистої сірки.
Technip і Chiyoda отримали нагороду EPC за проєкт North Field East, тоді як QatarEnergy уклала контракт на проєкт North Field South спільному підприємству Technip Energies і Consolidated Contractors Company.
Компанія QatarEnergy LNG, раніше відома як Qatargas, наразі експлуатує 14 установок з виробництва СПГ потужністю близько 77 млн тонн на рік у Рас-Лаффані.
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Очікується, що СПГ від розширення почне надходити в експлуатацію в 2026 році.
Азіатські країни на чолі з Китаєм, Японією та Південною Кореєю були основним ринком збуту катарського газу, але його також все частіше шукають європейські країни після вторгнення Росії в Україну на початку минулого року.
Катар є одним із провідних світових виробників СПГ, поряд зі Сполученими Штатами та Австралією.
За оцінками QatarEnergy, Північне родовище містить близько 10% відомих світових запасів природного газу.