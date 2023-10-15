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Російський "Росатом" та Буркіна-Фасо домовилися про будівництво атомної електростанції

росатом

Буркіна-Фасо та російська державна атомна компанія "Росатом" підписали меморандум про взаєморозуміння щодо будівництва атомної електростанції в регіоні Сахель, що не має виходу до моря.

Про це йдеться в заяві міністерства енергетики Буркіна-Фасо, передає Reuters.

АЕС дозволить країні задовольнити свої енергетичні потреби.

Угода була підписана у Москві міністром енергетики та шахтної промисловості Буркіна-Фасо Сімоном-П’єром Бусімом та заступником гендиректора "Росатому" Ніколаєм Спаським.

Зазначається, що укладання угоди стало результатом відповідного запиту лідера хунти Буркіна-Фасо Ібрагіма Траоре до президента РФ Путіна під час липневого російсько-африканського саміту у Петербурзі.

Ця країна з населенням понад 20 млн має встановлену потужність виробництва електроенергії трохи більше 420 мВт.

Меморандум про взаєморозуміння не містить подробиць пропонованої атомної електростанції, її фінансування чи терміни будівництва.

Автор: 

АЕС (814) будівництво (2227)


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