Російський "Росатом" та Буркіна-Фасо домовилися про будівництво атомної електростанції
Буркіна-Фасо та російська державна атомна компанія "Росатом" підписали меморандум про взаєморозуміння щодо будівництва атомної електростанції в регіоні Сахель, що не має виходу до моря.
Про це йдеться в заяві міністерства енергетики Буркіна-Фасо, передає Reuters.
АЕС дозволить країні задовольнити свої енергетичні потреби.
Угода була підписана у Москві міністром енергетики та шахтної промисловості Буркіна-Фасо Сімоном-П’єром Бусімом та заступником гендиректора "Росатому" Ніколаєм Спаським.
Зазначається, що укладання угоди стало результатом відповідного запиту лідера хунти Буркіна-Фасо Ібрагіма Траоре до президента РФ Путіна під час липневого російсько-африканського саміту у Петербурзі.
Ця країна з населенням понад 20 млн має встановлену потужність виробництва електроенергії трохи більше 420 мВт.
Меморандум про взаєморозуміння не містить подробиць пропонованої атомної електростанції, її фінансування чи терміни будівництва.
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