Російський "Росатом" та Буркіна-Фасо домовилися про будівництво атомної електростанції

Буркіна-Фасо та російська державна атомна компанія "Росатом" підписали меморандум про взаєморозуміння щодо будівництва атомної електростанції в регіоні Сахель, що не має виходу до моря.

Про це йдеться в заяві міністерства енергетики Буркіна-Фасо, передає Reuters.

АЕС дозволить країні задовольнити свої енергетичні потреби.

Угода була підписана у Москві міністром енергетики та шахтної промисловості Буркіна-Фасо Сімоном-П’єром Бусімом та заступником гендиректора "Росатому" Ніколаєм Спаським.

Зазначається, що укладання угоди стало результатом відповідного запиту лідера хунти Буркіна-Фасо Ібрагіма Траоре до президента РФ Путіна під час липневого російсько-африканського саміту у Петербурзі.

Ця країна з населенням понад 20 млн має встановлену потужність виробництва електроенергії трохи більше 420 мВт.

Меморандум про взаєморозуміння не містить подробиць пропонованої атомної електростанції, її фінансування чи терміни будівництва.