Через Prozorro за вересень оголосили тендерів на 59 мільярдів. ІНФОГРАФІКА

За вересень 2023 року 6 тис. публічних замовників оголосили в Prozorro 22 тис. конкурентних торгів очікуваною вартістю 59 млрд грн.

Як ідеться в повідомленні Міністерства економіки, загалом найбільше коштів спрямували на закупівлю за напрямами:

будівництво та поточний ремонт – 20 млрд грн;

дорожні роботи та послуги – 13 млрд;

енергоносії – 5 млрд грн;

транспортні засоби – 3,8 млрд грн;

медичне обладнання – 1,5 млрд грн.

Два найдорожчих тендери оголосила Служба автомобільних доріг у Миколаївській області – експлуатаційне утримання автомобільних доріг за 2,4 млрд грн та 2,2 млрд грн відповідно. Після них найдорожчий тендер в "Укрзалізниці" – закупівля 44 нових вагонів, зокрема для перевезення людей з інвалідністю за 1,95 млрд грн. Наступним за ціною йде тендер Департаменту інфраструктури Сумської міськради на реконструкцію теплових мереж за 1,3 млрд грн. Наприкінці топ-5 найдорожчих тендерів – будівництво лікувально-реабілітаційного корпусу для ветеранів та ВПО, котрий оголосив Департамент з питань будівництва та архітектури Рівненської ОДА (ОВА).

Найчастіше ж публічні замовники оголошували закупівлі таких товарів, послуг та робіт:

будівництво та поточний ремонт – 2 300 тендерів;

енергоносії – 2 200 тендерів;

медичне обладнання – 2000 тендерів;

харчові продукти – 1 500 тендерів;

фармацевтична продукція – 1 500 тендерів.

На всі оголошені в вересні тендери подалися 10 тис. учасників, а в середньому на кожні торги подавали по 2 цінові пропозиції. У закупівлях з уже визначеними переможцями публічні замовники заощадили 2,5 млрд грн від очікуваної вартості.

За підсумками завершених у вересні тендерів найбільше коштів отримали такі компанії: