Через Prozorro за вересень оголосили тендерів на 59 мільярдів. ІНФОГРАФІКА
За вересень 2023 року 6 тис. публічних замовників оголосили в Prozorro 22 тис. конкурентних торгів очікуваною вартістю 59 млрд грн.
Як ідеться в повідомленні Міністерства економіки, загалом найбільше коштів спрямували на закупівлю за напрямами:
- будівництво та поточний ремонт – 20 млрд грн;
- дорожні роботи та послуги – 13 млрд;
- енергоносії – 5 млрд грн;
- транспортні засоби – 3,8 млрд грн;
- медичне обладнання – 1,5 млрд грн.
Два найдорожчих тендери оголосила Служба автомобільних доріг у Миколаївській області – експлуатаційне утримання автомобільних доріг за 2,4 млрд грн та 2,2 млрд грн відповідно. Після них найдорожчий тендер в "Укрзалізниці" – закупівля 44 нових вагонів, зокрема для перевезення людей з інвалідністю за 1,95 млрд грн. Наступним за ціною йде тендер Департаменту інфраструктури Сумської міськради на реконструкцію теплових мереж за 1,3 млрд грн. Наприкінці топ-5 найдорожчих тендерів – будівництво лікувально-реабілітаційного корпусу для ветеранів та ВПО, котрий оголосив Департамент з питань будівництва та архітектури Рівненської ОДА (ОВА).
Найчастіше ж публічні замовники оголошували закупівлі таких товарів, послуг та робіт:
- будівництво та поточний ремонт – 2 300 тендерів;
- енергоносії – 2 200 тендерів;
- медичне обладнання – 2000 тендерів;
- харчові продукти – 1 500 тендерів;
- фармацевтична продукція – 1 500 тендерів.
На всі оголошені в вересні тендери подалися 10 тис. учасників, а в середньому на кожні торги подавали по 2 цінові пропозиції. У закупівлях з уже визначеними переможцями публічні замовники заощадили 2,5 млрд грн від очікуваної вартості.
За підсумками завершених у вересні тендерів найбільше коштів отримали такі компанії:
- ПАТ "Укрнафта" – 2 млрд грн за постачання дизельного пального Міноборони, Нацгвардії та Укртрансгазу;
- ТОВ "Автомагістраль-Південь" – 1,6 млрд грн за дорожні роботи на Дніпровщині, Миколаївщині та на замовлення 40 бригади тактичної авіації;
- ТОВ "Буд Регіон" – 727 млн грн за ремонт доріг на Дніпровщині;
- ТОВ "Ростдорстрой" – 714 млн грн за дорожні ремонти на Черкащині, Дніпровщині, Миколаївщині та у Дарницькому районі Києва;
- ТОВ "Група компаній "Автострада" – 687 млн грн за дорожні роботи.
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