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Новини
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У Києві розпочинають опалювальний сезон

опалення

Із 16 жовтня Київ розпочинає підключення до тепла житлових будинків.

Про це повідомив міський голова столиці Віталій Кличко у Telegram.

Адже, за його словами, уже із завтрашнього дня синоптики прогнозують стабільне зниження температури. А на запуск централізованої системи теплопостачання Києва, що є однією з найбільших у Європі, необхідно кілька днів.

"Тому рішення розпочати опалювальний сезон є цілком виправданим. Оскільки похолодання спонукало б до масового використання киянами електричних приладів для обігріву та перевантаження системи електропостачання", – наголосив Кличко.

Як наголосив мер Києва, усі служби столиці, відповідальні за старт та проходження опалювального сезону, працюють у посиленому режимі, щоб забезпечити киян необхідними сервісами.

Як повідомлялося, ще з 9 жовтня у Києві розпочався опалювальний сезон – почали підключати до тепла об’єкти соціальної інфраструктури, зокремалікарні, школи та дитячі садки.

Автор: 

Київ (4687) Кличко Віталій (573) опалення (564) опалювальний сезон (1154)


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Тобто з'явиться тепло в батареях чи не з'явиться - але оплату з 16.10 почнуть нараховувати...
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16.10.2023 10:19 Відповісти

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