Українці за рік збільшили кількість боргів на 1,2 мільйона

Упродовж останнього року, з жовтня 2022-го по жовтень 2023-го, у Єдиному реєстрі боржників додалося майже 1,2 млн боргів.

Про це повідомляє платформа для роботи з відкритими даними "Опендатабот".

Зазначається, що найбільший приріст спостерігався в категорії "Стягнення судового збору" – +68%. Водночас за серпень-вересень кількість таких боргів збільшилася на 5,5%. Частка цих боргів у реєстрі складає 4%.

Найбільшу частку від загальної кількості боргів, як і раніше, становлять борги в категорії "Стягнення на користь держави" – 22,3%. За останній рік приріст в цій категорії склав 19%.

При цьому частка боргів по штрафах за порушення Правил дорожнього руху становить 19,6% від загальної кількості боргів, і з жовтня 2022-го кількість таких боргів зросла на 8%.

Кількість боргів по комуналці за рік збільшилася на 13% або на 73 тис. Майже три чверті з них з’явилися у ЄРБ протягом минулого опалювального сезону – з жовтня 2022-го по травень 2023-го. Ще 12% або 8,6 тис. боргів додалися у серпні-вересні 2023 року. Частка таких боргів у загальній кількості наразі складає 7,4%.

У категорії "Стягнення коштів" (зокрема, йдеться й про борги по кредитах) кількість боргів за рік зросла незначно – на 1,7%. Загалом вони в ЄРБ складають 17,9%. Також несуттєво зросла кількість боргів по аліментах (лише на 2%), а їхня частка в реєстрі складає 2,3%.

Як нагадують аналітики, до ЄРБ потрапляють громадяни та компанії, відносно яких приватними та державними виконавцями було відкрито виконавчі провадження за невиконання рішень судів, несплату штрафів, несвоєчасну виплату заборгованостей перед банками тощо.

В Україні для боржників передбачена низка санкцій, серед яких – обмеження на відкриття нових банківських рахунків та блокування поточних, заборона на виїзд за кордон, неможливість реєстрації різних угод через нотаріусів та інші. При цьому, такі покарання мають ще й "іміджеві" наслідки, адже вказаний реєстр є публічним, а тому інформацію в ньому можуть перевіряти, зокрема, роботодавці при прийомі на роботу.