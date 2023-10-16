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Новини
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Українці за рік збільшили кількість боргів на 1,2 мільйона

долг,налоговый

Упродовж останнього року, з жовтня 2022-го по жовтень 2023-го, у Єдиному реєстрі боржників додалося майже 1,2 млн боргів.

Про це повідомляє платформа для роботи з відкритими даними "Опендатабот".

Зазначається, що найбільший приріст спостерігався в категорії "Стягнення судового збору" – +68%. Водночас за серпень-вересень кількість таких боргів збільшилася на 5,5%. Частка цих боргів у реєстрі складає 4%.

Найбільшу частку від загальної кількості боргів, як і раніше, становлять борги в категорії "Стягнення на користь держави" – 22,3%. За останній рік приріст в цій категорії склав 19%.

Українці за рік збільшили кількість боргів на 1,2 мільйона 01

При цьому частка боргів по штрафах за порушення Правил дорожнього руху становить 19,6% від загальної кількості боргів, і з жовтня 2022-го кількість таких боргів зросла на 8%.

Кількість боргів по комуналці за рік збільшилася на 13% або на 73 тис. Майже три чверті з них з’явилися у ЄРБ протягом минулого опалювального сезону – з жовтня 2022-го по травень 2023-го. Ще 12% або 8,6 тис. боргів додалися у серпні-вересні 2023 року. Частка таких боргів у загальній кількості наразі складає 7,4%.

У категорії "Стягнення коштів" (зокрема, йдеться й про борги по кредитах) кількість боргів за рік зросла незначно – на 1,7%. Загалом вони в ЄРБ складають 17,9%. Також несуттєво зросла кількість боргів по аліментах (лише на 2%), а їхня частка в реєстрі складає 2,3%.

Як нагадують аналітики, до ЄРБ потрапляють громадяни та компанії, відносно яких приватними та державними виконавцями було відкрито виконавчі провадження за невиконання рішень судів, несплату штрафів, несвоєчасну виплату заборгованостей перед банками тощо.

В Україні для боржників передбачена низка санкцій, серед яких – обмеження на відкриття нових банківських рахунків та блокування поточних, заборона на виїзд за кордон, неможливість реєстрації різних угод через нотаріусів та інші. При цьому, такі покарання мають ще й "іміджеві" наслідки, адже вказаний реєстр є публічним, а тому інформацію в ньому можуть перевіряти, зокрема, роботодавці при прийомі на роботу.

Автор: 

борг (1872) OpenDataBot (67)


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Это уже конец эпохи бедности или просто конец? Должники хоть вдоволь насмеялись за 4 года?
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16.10.2023 11:49 Відповісти
Кількість боргів по комуналці за рік збільшилася на 13% Джерело: https://biz.censor.net/n3449688
Тільки на 13%? Ось тут колосальні резерви для збільшення кількості боржників.
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16.10.2023 12:38 Відповісти
Ніхуана не зрозумів, про що йдеться. Якщо про борги "насєлєнія" державі (різні "стягнення", "збори" та "штрафи", то до чого тут "борги по комуналці" та "аліменти"?
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16.10.2023 12:54 Відповісти
..о, и "здесь можна неплохо прибарахлиЦЦа" - подумали мародёры, зебилы-аниматоры Найвэлычнившивого
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16.10.2023 15:05 Відповісти
Как можно жить под вой сирен обстрелов , сыпать соль на раны по долгам коммуналке . Человек лишенный работы ,кто скажет что будет завтра ? нервы натянуты как струны ...Может нужно прекратить выписывать супер премии на пожизненное содержание во время войны , разворовывать не по детски Украину.. Кому в голову такая куйня пришла , или война закончилась ?
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16.10.2023 15:28 Відповісти

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