МВФ запускає Фонд розбудови спроможностей для України
Міжнародний валютний Фонд (МВФ) оголосив про запуск Фонду розбудови спроможностей для України.
Як повідомив очільник Національного банку України Андрій Пишний, він охопить потреби реалізації плану з розвитку потенціалу нашої країни та успішного здійснення реформ.
Голова Нацбанку зазначив, що у двох останніх меморандумах України з МВФ наголошується, що основний фокус буде на збереженні макроекономічної, зовнішньої та фінансової стабільності для того, щоб зміцнити спроможність України.
Водночас важливими є кілька напрямів – міжнародна фінансова допомога, реформування української економіки, зміцнення інституційної спроможності органів влади, додав Пишний.
"МВФ вкотре підтвердив своє лідерство у процесі мобілізації фінансової допомоги для України. Наразі донори вже виділили $14 млн. Ціль – зібрати $65 млн", – зазначив він.
Як повідомлялося, МВФ назвав припинення розв’язаної Росією війни проти України найефективнішим заходом для світової економіки
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