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Новини
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Російський бізнес скаржиться на рекордний дефіцит робочої сили

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Керівники російських компаній зіткнулися з рекордним за всю історію спостережень дефіцитом співробітників і чекають на дефіцит кадрів щонайменше до 2026 року.

Про це свідчать результати опитування RosExpert, у якому взяли участь понад 150 керівників різних російських організацій, передає "Комерсант".

Зазначається, що дефіцит співробітників цього року став головним викликом для російського бізнесу – на нього вказали 46% опитаних. На другому місці серед основних складнощів – геополітична ситуація (23%), а на третьому – зміна ринкової конкуренції, розбудова логістичних ланцюжків (21%).

Більшість топменеджерів (41%) готується до того, що проблема з кадрами збережеться до 2026 року.

Як пише The Moscow Times, раніше максимальний з 1996 року кадровий голод у російській промисловості зафіксував Інститут економічної політики ім. Гайдара. У липні на дефіцит працівників поскаржилися 42% промислових підприємств. При цьому ще у квітні на нестачу співробітників вказували 35% респондентів.

Проблема дефіциту робочих рук в РФ уперше постала у січні 2022 року на тлі відновлення економіки після пандемії, але незабаром кадровий голод був посилений війною в Україні, мобілізацією та санкціями.

Автор: 

бізнес (1181) дефіцит (453) кадри (25) робота (885) росія (14247)


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Топ коментарі
+7
Ще російські баби скоро будуть жалітися на суцільний недотрах. Але китайці допоможуть.
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16.10.2023 11:55
+5
кацапи, ваша робоча сила по українських посадках догніває, якщо собачки зі свинями не з'їли ...
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16.10.2023 12:07
+2
Вангую!
Дуже скоро вони згадають практику примусовї праці по типу "Гулагу" й "Шараги"!
"Родіна" сказала НАДА!...
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16.10.2023 12:06
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Ще російські баби скоро будуть жалітися на суцільний недотрах. Але китайці допоможуть.
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16.10.2023 11:55 Відповісти
Чому вас цікавить опитування серед орків? Це не проблема України. Ворога потрібно знати, але подивіться на ситуацію працевлаштування в Україні. Люди без джерел для існування. А зима іде,холод,голод.
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16.10.2023 11:57 Відповісти
ХужєНєБудєт, ХотьПаржалі
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16.10.2023 12:23 Відповісти
Вангую!
Дуже скоро вони згадають практику примусовї праці по типу "Гулагу" й "Шараги"!
"Родіна" сказала НАДА!...
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16.10.2023 12:06 Відповісти
кацапи, ваша робоча сила по українських посадках догніває, якщо собачки зі свинями не з'їли ...
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16.10.2023 12:07 Відповісти
А Ровшани де....і Джомшути?
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16.10.2023 12:13 Відповісти
У Маріуполі.
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16.10.2023 12:34 Відповісти
Головне, що у нас з рабсилою все добре.
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16.10.2023 12:21 Відповісти
А чому 2026 рік? Що, цікаво, на думку кацапів, повинно статися у 2026? Путіна придушать, баби ще терміново нарожають, північних корейців завезуть?
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16.10.2023 12:24 Відповісти
ну як чому?
через 9 місяців тамтешні свиноматки народять необхідну кількість робочої біомаси, яка до 2026 року виросте, навчиться і піде на роботу! Приблизно така там "логіка".
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16.10.2023 12:39 Відповісти
Миколы, Равшаны и Джамшуды уехали?.. узкие, работайте сами.
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16.10.2023 13:02 Відповісти

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