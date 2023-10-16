Через обстріли пошкоджено лінії електропередач на Полтавщині, є знеструмлення

Унаслідок нічних ворожих обстрілів у Полтавській області пошкоджено лінії електропередачі, через це знеструмлено декілька житлових будинків.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.

Крім того, окупанти продовжують обстрілювати прифронтові та прикордонні з РФ території. Так, учора внаслідок ракетного удару було знеструмлено підстанцію 150 кВ в Херсоні, без світла залишалися 130 тис. споживачів. Наразі всіх заживлено.

Також через обстріли залишається знеструмленою частина споживачів в Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Сумській, Харківській, Херсонській, Чернігівській областях.

До того ж через несприятливі погодні умови знеструмлено 67 населених пунктів у чотирьох областях: на Київщині, Кіровоградщині, Хмельниччині та Чернігівщині.

Водночас на Харківщині відновлено газопостачання для 2,7 тис. домогосподарств, які залишилися без газу внаслідок обстрілу газорозподільних станцій (ГРС) у ніч на 12 жовтня. Досі без газу залиають понад 4 тис. домогосподарств.

Як повідомили у Міненерго, наразі триває масштабна ремонтна кампанія на об’єктах генерації – теплової, гідро- та атомної.

Зокрема, сьогодні на одній з ТЕЦ вийшов з ремонту енергоблок, який додав до енергосистеми додаткові 250 МВт потужності. Загалом електроенергії, яку виробляють українські електростанції, повністю достатньо для забезпечення потреб споживачів.