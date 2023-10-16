Міненерго призначить другого за два тижні керівника вугільної компанії "Краснолиманська"

Кабінет міністрів погодив призначення виконуючим обов’язки генерального директора державного підприємства "Вугільна компанія "Краснолиманська" Михайла Харчевного.

Як повідомляє БізнесЦензор, відповідне розпорядження №922-р від 13 жовтня оприлюднено на офіційному урядовому порталі.

Рішення ухвалено за ініціативи Міністерства енергетики, зазначається у документі.

З 2021 року держпідприємство "Вугільна компанія "Краснолиманська" очолював Володимир Лисак, якого пов'язували із власником "Донбасенерго", нардепом Максимом Єфімовим.

Однак на початку жовтня Міненерго повідомило про призначення виконувачем обов'язків директора ДП "ВК "Краснолиманська" Сергія Сівцова, який мав відновити видобуток вугілля цією найбільшою державною вуглевидобувною компанією, яка з 2018 року працювала на користь приватної компанії ТОВ "Краснолиманська", пов'язаної із бізнесменом Віталієм Кропачовим.

У 2020 році Фонд держмайна готував ДП "Вугільна компанія "Краснолиманська" до приватизації, допускаючи її продаж одним пакетом із ПАТ "Центренерго".

В останні роки перед цим роботу шахти контролював бізнесмен Віталій Кропачов, який володів однойменним ТОВ "Краснолиманське". Ця приватна компанія фактично орендувала майно та шахтарів держпідприємства для видобутку вугілля. Однак у лютому 2021 року Державна служба геології та надр зупинила дію спецдозволу ТОВ "Краснолиманська" на видобуток кам'яного вугілля.

Нагадаємо, ТОВ "Краснолиманська" ще з 2003 року працює на вугільних пластах державної шахти "УК "Краснолиманська". Її спеціальний дозвіл дійсний до кінця 2032 року.

Однойменну з державною шахтою фірму заснували менеджери бізнесмена Ігоря Гуменюка – Олександр Нелюб та Валерій Дудінов. Пізніше Гуменюк купив контрольний пакет акцій ПАТ "Донбасенерго", за версією ЗМІ, на користь старшого сина тодішнього президента Віктора Януковича – Олександра. Після 2014 року ТОВ "Краснолиманське" кілька разів міняло власником, зараз компанія належить Віталію Кропачову, якого за часів Петра Порошенка називали "смотрящим" за вугільною галуззю.

Як повідомляв сам Кропачов, у 2019 році ТОВ "Краснолиманське" видобуло близько 1,2-1,3 млн тонн вугілля.