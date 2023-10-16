Кабмін змінив керівника "Укрвугілля"

Кабінет міністрів погодив призначення виконуючою обов’язки директора державного підприємства "Укрвугілля" Юлію Кочаток.

Як повідомляє БізнесЦензор, відповідне розпорядження №923-р від 13 жовтня оприлюднено на офіційному урядовому порталі.

Рішення ухвалено за ініціативи Міністерства енергетики, зазначається у документі.

Юлія Кочаток з кінця червня по кінець серпня 2023 року входила до складу дирекції ПАТ "Центренерго", також працювала в.о. Керівника ДП "Держвуглепостач".

Як повідомлялося, "Укрвугілля" з грудня 2022 року очолював Олександр Хейло, на початку вересня Кабмін призначив його заступником міністра енергетики України.