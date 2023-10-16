Кабмін змінив керівника "Укрвугілля"
Кабінет міністрів погодив призначення виконуючою обов’язки директора державного підприємства "Укрвугілля" Юлію Кочаток.
Як повідомляє БізнесЦензор, відповідне розпорядження №923-р від 13 жовтня оприлюднено на офіційному урядовому порталі.
Рішення ухвалено за ініціативи Міністерства енергетики, зазначається у документі.
Юлія Кочаток з кінця червня по кінець серпня 2023 року входила до складу дирекції ПАТ "Центренерго", також працювала в.о. Керівника ДП "Держвуглепостач".
Як повідомлялося, "Укрвугілля" з грудня 2022 року очолював Олександр Хейло, на початку вересня Кабмін призначив його заступником міністра енергетики України.
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