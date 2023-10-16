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Гривня продовжує укріплюватися: Нацбанк встановив офіційний курс долара на вівторок

деньги,валюта,бюджет,курс,госбюджет

Курс гривні продовжує зміцнюватися після відмови Національного банку від фіксованого курсу.

За даними на сайті регулятора, довідкове значення курсу гривні на міжбанку станом на 12:00 понеділка становило 36,3282/$ порівняно з 36,3763/$ у п’ятницю.

За підсумками торгів Нацбанк встановив офіційний курс гривні до долара США на вівторок, 17 жовтня, на рівні 36,3297 грн/$, порівняно із 36,3688 грн/$ у понеділок, 16 жовтня.

Водночас НБУ незначно знизив курс гривні до євро – до 38,2806 грн за євро.

Як повідомлялося, Національний банк оголосив про перехід до режиму керованої гнучкості обмінного курсу гривні із 3 жовтня, відмовляючись від фіксованого курсу гривні, який діяв від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року.

За цього режиму офіційний курс визначатиметься на міжбанківському ринку, а не встановлюватиметься директивно Національним банком. Водночас НБУ і далі контролюватиме ситуацію та на постійній основі компенсуватиме структурний дефіцит іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку.

Зокрема, чистий продаж доларів Національним банком у перший тиждень жовтня, коли відбувся перехід до режиму керованої гнучкості курсу, зріс до рекордних $1,15 мільярда з $617,1 млн тижнем раніше.

Автор: 

гривня (1551) курс (1506) НБУ (9305)


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Топ коментарі
+14
Та ладна..прям як на болотах...

Хоч би алгоритм надання брехні зменили..
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16.10.2023 14:02
+6
В кого є інфа по актуальним резервам України? Тим резервам, що 40млрд? Є в мене деякі невиразні припущення...
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16.10.2023 14:06
+6
Сонечко , якщо ти й досі не освідомив , що події 2019 призвели до катастрофи 2022 ти досить тупий.

Відкрию тобі таємницю , більшість великих справ у фін та IT світі робляться саме у баксах незалежно від країни

І навіть на росії , при диктатурі не можна сказати баксу "стій раз-два"

Сторони просто знайдуть як убійти цю ситуацію чи перечекають

Дивно , що є ті люди хто досі до цього не прийшли

Хоча мабуть через низьке IQ ,яке тобі досі не дозволило вивчити державну , тому і тяфкаєш на рашиській
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16.10.2023 15:58
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Та ладна..прям як на болотах...

Хоч би алгоритм надання брехні зменили..
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16.10.2023 14:02 Відповісти
Єдине , що тут від боліт то ваша рашиська методичка

Тренди геть різні.

У цапіків йде корекція після стрибка на 100+ і підняття ставки

А гривня навпаки мала б просісти бо відпустили , але не просіла.

Так , спочатку НБУ трохи продав валюти (1 тиждень) , але зараз я не бачу таких повідомлень

А одже ажиотаж вчух.

Але ж для подібної аналітики треба мати хочаб зачатки економічної освіти
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16.10.2023 14:45 Відповісти
аналитикахренитика, все "зиждется" на траншах и манипуляциях под ситуацию, малейший сбой - и реальные цифры впечатлят. Грузоперевозчики всю жизнь возили из расчета круга 1литр=*****, вот и думайте где он сейчас, а то что рисуют для масс - куета. Зерновые нужно скупать за копейки вот и рисуют дич.
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16.10.2023 15:13 Відповісти
Маси ,як показав 2019 - були тими ще невігласами , які не вміють користуватись банальною економічною аналітикою

Дякую , що довели це
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16.10.2023 15:43 Відповісти
ну без зеленского порохоботу никуда (как и наоборот), везде его нужно притянуть за уши
банальнаяэкономическая аналитика в стране где 30 лет все крупнейшие деловые сделки идут из расчета на бакс,и его поставят так как нужно в тот момент, ну ну.
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16.10.2023 15:53 Відповісти
Сонечко , якщо ти й досі не освідомив , що події 2019 призвели до катастрофи 2022 ти досить тупий.

Відкрию тобі таємницю , більшість великих справ у фін та IT світі робляться саме у баксах незалежно від країни

І навіть на росії , при диктатурі не можна сказати баксу "стій раз-два"

Сторони просто знайдуть як убійти цю ситуацію чи перечекають

Дивно , що є ті люди хто досі до цього не прийшли

Хоча мабуть через низьке IQ ,яке тобі досі не дозволило вивчити державну , тому і тяфкаєш на рашиській
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16.10.2023 15:58 Відповісти
Великий педро грудью бы закрыл всю границу от полоумного пердуна, или добазарился б?
Ну уж великий анАлЕтег не томите, на сколько б педро оттянул замыслы запоребрика, после крыма и восточных областей.
Подииподии, да бл..ть после 14го ящик открыли, что текущий год и показывает, как вы за...ли уверовавшие в то что зелень причина всех бед.
Опять страна в говновыборе будет - святой педро и зе, и масса будет с умным видом разбираться в сортах говна, ну а вы как знаток самых качественных сортов будете везде вещать.
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16.10.2023 16:04 Відповісти
не сцо, пво и ракеты в асфальте с 2019
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16.10.2023 19:44 Відповісти
Дам тобі пораду як однодумцю по катастрофі 2019 - не згадуй iq в спорах, бо то як великі автомобілі у людей з малими цюцюрками. Комо, що більше болить, той те частіше згадує гіперкомпенсуючи.
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16.10.2023 16:18 Відповісти
Слухай, пшек, ти свої болота й мокшанські методички при собі залишай.
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16.10.2023 16:08 Відповісти
За одну гривню- двоєточіє-
На Волл Стріт - не сплять ночі-
За Шекіль я вооще мовчу...
Пічатають доллари- по Грінвічу...

Паралелі, Меридіани-пофіг, чо...
США нагибає...
Поки в фафорі, ті хто ні прі чєм...
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16.10.2023 18:46 Відповісти
В кого є інфа по актуальним резервам України? Тим резервам, що 40млрд? Є в мене деякі невиразні припущення...
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16.10.2023 14:06 Відповісти
Припущення Вас не обманюють!
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16.10.2023 14:19 Відповісти
ну якщо нічого в магазинах не купляти то так
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16.10.2023 14:31 Відповісти
Сілуанова цітуєш?
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16.10.2023 15:13 Відповісти
Великі зовнішні валютні вливання, тому так. А що вас дивує? Чи ви бакси по 45 накупили?
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16.10.2023 15:14 Відповісти
Математика для дебілів - банани 1$/кг. Можете подивитись скільки зараз) а було 37рн.
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16.10.2023 16:25 Відповісти
Не математика для дебілів: раніше все напряму в Україну йшло, тепер транспортується через треті країни, збільшуючи вартість доставки + нафта в півтора рази подорожчала.
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16.10.2023 19:10 Відповісти
Коли вже будемо радіти зниженю цін, а не курса ?
Відповідь - очевидно ніколи..(
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16.10.2023 17:27 Відповісти
Vo vremia vaini eta nikak nimozhna , a posle pabedi vsio zavisit kak bistro podnimitsa predlozhenie i konkurencia .
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16.10.2023 19:27 Відповісти
Дуже глибоко з самої високої смереки покаоблегчиться
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16.10.2023 18:14 Відповісти
на 4 копійки укріпились
дуже приємно
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16.10.2023 18:14 Відповісти
Ціни на локшину різко підуть вниз-НБУ нарощує видачу цього "продукту"!
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16.10.2023 18:17 Відповісти
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16.10.2023 18:21 Відповісти
зміцнення треба вираховувати не за маніпуляціями нацбанка, а за тим, чи є валюта в готівковому продажу в достатній кількості та зручної якості... і ще одне незрозуміло - як може вона укріплючатись, якщо лише в готівковому обліку за даними того ж нацбанку лише за 3 квартал 23-го гривні стало на 18 млрд більше?...
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16.10.2023 18:28 Відповісти
Ці 18 млрд. підкріплені міжнародними вливаннями, тому курс і не росте
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16.10.2023 19:11 Відповісти
Если гривна укрепляется, значит здешние боты могут просить прибавку к зарплате. Вам же в нац. валюте платят, вам и карты в руки.
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16.10.2023 18:32 Відповісти
Єтіть..війна..а гривня укріплюється
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16.10.2023 18:32 Відповісти
Мільярди $ течуть із Заходу, тож поки що так. А от якщо цей доларовий поток закриють, то страшно навіть уявити що буде з гривнею
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16.10.2023 19:07 Відповісти
Штучне керування курсом від НБУ. Поки дають гроші, таке можливе.
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16.10.2023 18:33 Відповісти
Толку з того, якщо все дорожчає.
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16.10.2023 19:04 Відповісти
Що саме? Телефони та інша техніка в порівняні з березнем відсотків так на 10-15 подешевшала. А якщо брати пам'ять ssd, взимку 120гб коштувало 1000 грн, зараз 350 грн.

В продуктових магазинах в порівнянні з березнем також все дешевше.
А от послуги спеціалістів так, ростуть, люди побували в Європі і стали цінити свою працю більше.

Я не знаю звідки беруться свідки тотального подорожчання всього і вся.
Для воюючої країни у нас на диво все добре та стабільно
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16.10.2023 19:15 Відповісти
Дайте адреса продуктовых ,где вы отовариваетесь,будь ласка
Хочется увидеть
Наведаться
И закупиться
Не всем так везет
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16.10.2023 19:20 Відповісти
Так це краще Ви скажіть, що саме подорожчало з продуктів з березня по зараз? Було і стало
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16.10.2023 19:24 Відповісти
Проще сказать ,что подешевело
Капуста, буряк и цибуля
Картошка уже дорожает
Подорожал хлеб
Все кондитерские изделия
Конфеты
Сливочное масло
Майонез
Подорожали все мясные изделия
Рыба
Томаты и огурцы уже космически подорожали
Масло подсолнечное подешевело
Потому что вывоз на экспорт снизился
Я бабушкам в магазине,которые ошалев смотрят на цены
Покупаю молочку и яйца
Потому что их пенсия в 2500
Делает их нищими
Они на конфеты смотрят
А купить не могут
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16.10.2023 19:31 Відповісти
О, пані, я бачу, не тутешні Думав, що про ціни щось чула, а вона про дорогу картоплю... Ти що, знущаєшся? - Яка нафівг дорога картопля? Ну, може то у вас на московії дорожчає, буває, терпіть...
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16.10.2023 19:41 Відповісти
У мене пшеницю хочуть брати по 4 гривні, сою по 10-11 гривень за кілограм - гадаєте це можна вважати подорожчанням? Ну то сходіть і купіть "подорожчавшу" картоплю або бурячок...
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16.10.2023 19:37 Відповісти
Взимку напівпристойна (Patriot) SSD 120 GB коштувала від 550 гривень, зараз від 400. Але британські вчені ще не прийшли до одностайного висновку, скілки модулів SSD потрібно на місяць пересічному українцю.)
А на рахунок продуктів, то тільки гречка і сезонні овочі-фрукти подешевшали( капуста, морква, яблука), а інші подорожчали (помідори, огірки). М'ясо, сало, ковбаси, сири, риба, консерви - тільки дорожчають.
В наступний раз в перерві між відеоіграми краще у мами запитайте, які ціни на прдукти.
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16.10.2023 19:41 Відповісти
даёшь 8 грн за бакс
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16.10.2023 20:22 Відповісти
https://biz.censor.net/news/3449790/rekordsmenom_znovu_budut_yayitsya_ukrayintsiv_poperedyly_pro_pidvyschennya_tsin_na_produkty
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17.10.2023 09:12 Відповісти

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