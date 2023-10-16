Гривня продовжує укріплюватися: Нацбанк встановив офіційний курс долара на вівторок

Курс гривні продовжує зміцнюватися після відмови Національного банку від фіксованого курсу.

За даними на сайті регулятора, довідкове значення курсу гривні на міжбанку станом на 12:00 понеділка становило 36,3282/$ порівняно з 36,3763/$ у п’ятницю.

За підсумками торгів Нацбанк встановив офіційний курс гривні до долара США на вівторок, 17 жовтня, на рівні 36,3297 грн/$, порівняно із 36,3688 грн/$ у понеділок, 16 жовтня.

Водночас НБУ незначно знизив курс гривні до євро – до 38,2806 грн за євро.

Як повідомлялося, Національний банк оголосив про перехід до режиму керованої гнучкості обмінного курсу гривні із 3 жовтня, відмовляючись від фіксованого курсу гривні, який діяв від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року.

За цього режиму офіційний курс визначатиметься на міжбанківському ринку, а не встановлюватиметься директивно Національним банком. Водночас НБУ і далі контролюватиме ситуацію та на постійній основі компенсуватиме структурний дефіцит іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку.

Зокрема, чистий продаж доларів Національним банком у перший тиждень жовтня, коли відбувся перехід до режиму керованої гнучкості курсу, зріс до рекордних $1,15 мільярда з $617,1 млн тижнем раніше.