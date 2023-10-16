Гривня продовжує укріплюватися: Нацбанк встановив офіційний курс долара на вівторок
Курс гривні продовжує зміцнюватися після відмови Національного банку від фіксованого курсу.
За даними на сайті регулятора, довідкове значення курсу гривні на міжбанку станом на 12:00 понеділка становило 36,3282/$ порівняно з 36,3763/$ у п’ятницю.
За підсумками торгів Нацбанк встановив офіційний курс гривні до долара США на вівторок, 17 жовтня, на рівні 36,3297 грн/$, порівняно із 36,3688 грн/$ у понеділок, 16 жовтня.
Водночас НБУ незначно знизив курс гривні до євро – до 38,2806 грн за євро.
Як повідомлялося, Національний банк оголосив про перехід до режиму керованої гнучкості обмінного курсу гривні із 3 жовтня, відмовляючись від фіксованого курсу гривні, який діяв від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року.
За цього режиму офіційний курс визначатиметься на міжбанківському ринку, а не встановлюватиметься директивно Національним банком. Водночас НБУ і далі контролюватиме ситуацію та на постійній основі компенсуватиме структурний дефіцит іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку.
Зокрема, чистий продаж доларів Національним банком у перший тиждень жовтня, коли відбувся перехід до режиму керованої гнучкості курсу, зріс до рекордних $1,15 мільярда з $617,1 млн тижнем раніше.
Будь ласка, зачекайте...
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Хоч би алгоритм надання брехні зменили..
Тренди геть різні.
У цапіків йде корекція після стрибка на 100+ і підняття ставки
А гривня навпаки мала б просісти бо відпустили , але не просіла.
Так , спочатку НБУ трохи продав валюти (1 тиждень) , але зараз я не бачу таких повідомлень
А одже ажиотаж вчух.
Але ж для подібної аналітики треба мати хочаб зачатки економічної освіти
Дякую , що довели це
банальнаяэкономическая аналитика в стране где 30 лет все крупнейшие деловые сделки идут из расчета на бакс,и его поставят так как нужно в тот момент, ну ну.
Відкрию тобі таємницю , більшість великих справ у фін та IT світі робляться саме у баксах незалежно від країни
І навіть на росії , при диктатурі не можна сказати баксу "стій раз-два"
Сторони просто знайдуть як убійти цю ситуацію чи перечекають
Дивно , що є ті люди хто досі до цього не прийшли
Хоча мабуть через низьке IQ ,яке тобі досі не дозволило вивчити державну , тому і тяфкаєш на рашиській
Ну уж великий анАлЕтег не томите, на сколько б педро оттянул замыслы запоребрика, после крыма и восточных областей.
Подииподии, да бл..ть после 14го ящик открыли, что текущий год и показывает, как вы за...ли уверовавшие в то что зелень причина всех бед.
Опять страна в говновыборе будет - святой педро и зе, и масса будет с умным видом разбираться в сортах говна, ну а вы как знаток самых качественных сортов будете везде вещать.
На Волл Стріт - не сплять ночі-
За Шекіль я вооще мовчу...
Пічатають доллари- по Грінвічу...
Паралелі, Меридіани-пофіг, чо...
США нагибає...
Поки в фафорі, ті хто ні прі чєм...
Відповідь - очевидно ніколи..(
покаоблегчиться
дуже приємно
В продуктових магазинах в порівнянні з березнем також все дешевше.
А от послуги спеціалістів так, ростуть, люди побували в Європі і стали цінити свою працю більше.
Я не знаю звідки беруться свідки тотального подорожчання всього і вся.
Для воюючої країни у нас на диво все добре та стабільно
Хочется увидеть
Наведаться
И закупиться
Не всем так везет
Капуста, буряк и цибуля
Картошка уже дорожает
Подорожал хлеб
Все кондитерские изделия
Конфеты
Сливочное масло
Майонез
Подорожали все мясные изделия
Рыба
Томаты и огурцы уже космически подорожали
Масло подсолнечное подешевело
Потому что вывоз на экспорт снизился
Я бабушкам в магазине,которые ошалев смотрят на цены
Покупаю молочку и яйца
Потому что их пенсия в 2500
Делает их нищими
Они на конфеты смотрят
А купить не могут
А на рахунок продуктів, то тільки гречка і сезонні овочі-фрукти подешевшали( капуста, морква, яблука), а інші подорожчали (помідори, огірки). М'ясо, сало, ковбаси, сири, риба, консерви - тільки дорожчають.
В наступний раз в перерві між відеоіграми краще у мами запитайте, які ціни на прдукти.