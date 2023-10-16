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Міненерго заперечує плани застосування графіків відключення світла

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У Міністерстві енергетики заявляють, що обмежень електропостачання наразі не передбачається у жодній з областей України.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

"В останні дні напередодні опалювального сезону в соціальних мережах масово шириться інформація про нібито застосування в Україні графіків відключень електроенергії. З цього приводу Міністерство енергетики повідомляє. Електроенергії, яку виробляють українські електростанції, наразі повністю достатньо для забезпечення потреб споживачів. Обмежень електропостачання наразі не передбачається у жодній з областей країни", – наголосили в Міненерго.

Як наголошується, вони можливі виключно в разі масованих ворожих обстрілів, і, як наслідок, пошкоджень енергетичного обладнання. А також технологічних порушень та у разі несприятливих погодних умов.

Міненерго також закликало громадян бути пильними та користуватися тільки офіційною та достовірною інформацією.

Автор: 

електроенергія (4250) Міненерго (923)


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