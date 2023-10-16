Японська Fujitsu ліквідує свій підрозділ у Росії

Японська технологічна корпорація Fujitsu розпочала ліквідацію юрособи в Росії.

За даними російського реєстру, запис про ліквідацію місцевого ТОВ "Фуджитсу Технолоджі Солюшнз" з'явився у серпні, в компанії вже призначили ліквідатора, повідомляє РБК.

За даними агентства, російський підрозділ Fujitsu буде остаточно ліквідовано у серпні 2024 року.

Fujitsu призупинила постачання своєї продукції до РФ та надання послуг у цій країні одразу після початку повномасштабного вторгнення в Україну, однак про повний вихід з російського ринку вона публічно не заявляла.

У 2022 році російська юрособа компанії отримала чистий збиток у розмірі 119,2 млн рублів при виручці в 674,5 млн рублів. Компанія працює в Росії понад 20 років – вона була зареєстрована у травні 2003 року.