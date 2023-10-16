Бюджет втрачає мільярди гривень через збільшення тіньового сегмента грального бізнесу, – Кушнірук

Державний бюджет втрачає мільярди гривень через збільшення тіньового сегмента грального бізнесу в Україні внаслідок надмірного податкового тиску на легальних операторів.

Про це економіст Борис Кушнірук заявив у ефірі одного з телеканалів, повідомляють Українські новини.

"У нас гральний бізнес. Ми піаримося на рівні комітетів парламентських щодо того, що вони роблять. А по факту протидії, реальної протидії тінізації грального бізнесу немає. А це величезні кошти, які не надходять до державного бюджету", – наголосив експерт.

За його словами, подальша тінізація грального бізнесу відбувається через надмірне податкове навантаження на гравців, оскільки для простих гравців в такому випадку вигідніше йти саме до нелегального грального бізнесу – бо там з гравця ніяких податків не утримують. Це призводить до переходу гравців в тіньовий сегмент і як наслідок різкого падіння доходів державного бюджету від легальних операторів грального бізнесу.

Як відомо, Податковий кодекс передбачає по суті подвійне оподаткування всього розміру ставки, оскільки гравець робить ставку за раніше отримані гроші (зарплату, премії, проценти з депозитів, тощо), з яких вже були утримані ПДФО, військовий збір, податок на проценти з депозитів, тощо, а потім її ставка ще додатково обкладається податками.