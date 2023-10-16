Україна заборонила ввезення м’яса з Таїланду

Східне міжрегіональне головне управління Державної служби України з безпеки харчових продуктів та захисту споживачів запровадило обмеження на ввезення в Україну м’ясних продуктів із Таїланду через реєстрацію в цій країні африканської чуми свиней (АЧС).

Як ідеться в повідомленні відомлства, згідно з розпорядженням головного державного ветеринарного інспектора України від 13 жовтня 2023 року, заборона поширюється на ввезення тварин, що належать до сімейств свиней, таясових та тапірових, а також генетичного матеріалу та продукції від тварин перелічених сімейств.

Заборона не поширюється на продукти, що пройшли обробку методом, що гарантує знищення збудника цього захворювання відповідно до вимог про ввезення (пересилання) на митну територію України харчових продуктів тваринного походження, кормів, сіна, соломи, а також побічних продуктів тваринного походження та продуктів їх обробки, переробки, затверджених наказом Міністерства аграрної політики та продовольства №553 від 16 листопада 2018 року

Африканська чума свиней (хвороба Монтгомері) – контагіозне вірусне захворювання домашніх та диких свиней, вперше зафіксоване у 1903 році у Південній Африці. Воно не піддається лікуванню та вакцинопрофілактиці. Зупинити поширення вірусу можна лише карантинними заходами.

АЧС безпечний для людини, але тягне за собою економічні втрати, оскільки всі тварини в осередку зараження мають бути знищені.