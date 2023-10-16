Іноземці збільшили обсяг газу в українських сховищах до 2,4 мільярда кубометрів

Із квітня по жовтень 2023 року "Оператор ГТС" транспортував в Україну понад 3 млрд кубометрів природного разу з ЄС та Молдови, що в 7 разів більше за обсяги транспортованого газу протягом аналогічного періоду минулого року (понад 414 млн кубометрів).

Як ідеться в повідомленні Міністерства енергетики, з обсягу транспортованого газу у вітчизняних підземних сховищах газу (ПСГ) зберігається 2,4 млрд кубометрів газу, який належить іноземним компаніям.

"Замовлення потужностей європейськими трейдерами є результатом проведеної роботи із сертифікації ПСГ за європейськими стандартами. Ця активність свідчить про повну інтегрованість української газової інфраструктури в європейську. Це вагомий крок на шляху до створення в Україні енергетичного хабу та позбавлення Європи залежності від російського газу", – зазначив міністр енергетики України Герман Галущенко.

За даними "Оператора ГТС України", основним напрямком транспортування природного газу став словацький – звідти надійшло 45% обсягів газу. Також природний газ постачався з Угорщини, Польщі та Трансбалканського напрямку (з Румунії через Молдову).

Трансбалканський маршрут цього року використовувався вперше, здебільшого ним транспортувався газ на замовлення іноземних трейдерів для зберігання в Україні.

Раніше за ініціативи Міненерго "Оператор ГТС України" та АТ "Укртрансгаз" провели стрес-тести роботи газової інфраструктури в умовах воєнних викликів. За оцінкою експертної групи, змодельовані стрес-сценарії підтвердили високу надійність української газової інфраструктури для зберігання та транспортування газу іноземних замовників послуг навіть в умовах воєнних викликів.

Раніше повідомлялося, що іноземні трейдери газу можуть заробити $370 млн на українських газосховищах.