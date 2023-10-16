Експорт українського цукру став одним з найбільших за всю історію

Згідно з даними митної статистики, український експорт цукру у вересні 2023 року становив 25 тис. тонн. Усього з початку сезону (жовтень 2022 року) експортовано 427 тис. тонн.

Як пише Share UA Potential, це одне з найбільших значень експорту цукру за всю українську історію. Основні причини – високі залишки цукру на початку сезону 2022/2023, а також високі світові ціни на цукор протягом усього сезону.

Також зазначається, що з 5 червня по 15 вересня експорт цукру з України був заборонений через побоювання уряду щодо дефіциту продукту наприкінці сезону та зростання внутрішніх цін на цукор.

Враховуючи прибутковість вирощування цукрових буряків та виробництва цукру в Україні (в першу чергу за рахунок високих світових цін), в 2023 році українські фермери суттєво збільшили посівні площі цукрового буряку до 250 тис. га (184 тис. га в 2022 році).

Станом на середину жовтня буряк зібрано з площі 96 тис. га (39% від плану) з середньою врожайністю 47,7 т/га.

Можна очікувати, що загальний врожай буряків в Україні в 2023 році становитиме близько 11,8-12 млн тонн (що буде найбільшим значенням з 2018 року), виробництво цукру – 1,6 млн тонн.

Усього в новому сезоні Україна може експортувати близько 600-650 тис. тонн цукру.

Раніше повідомлялося, що світові ціни на цукор досягли найвищого за 13 років рівня.