Із "Приватбанку" звільнився фінансовий директор

Ганна Самаріна, яка стала заступницею голови правління націоналізованого "Приватбанку" з питань фінансів 1 січня 2018 року, звільнилася з банку за власним бажанням.

Згідно з повідомленням фінустанови в системі розкриття інформації Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, його наглядова рада задовольнила заяву Самаріної 13 жовтня, передає Інтерфакс-Україна.

Уточнюється, що на посаду, що стала вакантною, поки ніхто не призначений.

Згідно з інформацією в Linkedin, Самаріна розпочала свій кар'єрний шлях у 1997 році з посади фінансового контролера у "Першому українському міжнародному банку" (ПУМБ), потім у 2000 році перейшла до "Укрсиббанку", де пройшла шлях від контролера бюджету до головного фінансового директора.

Далі в 2015 році Самаріна обійняла посаду керівника управління проєктами у французькому банку BNP Paribas і після більш як двох років роботи перейшла до "Приватбанку" і знову стала головною фінансовою директоркою. Деякий час вона виконувала обов'язки голови правління банку.

У середині квітня 2021 року за результатами конкурсу "Приватбанк" перепризначив Самаріну на посаду фіндиректора: з 1 вересня 2021 року на п'ять років.

"Приватбанк" станом на вересень цього року, за даними НБУ, був лідером серед 64 чинних українських банків за розміром активів (782,35 млрд грн) та цілою низкою інших показників.