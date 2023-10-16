"Укрпошта" витратить 82 мільйони на систему для переказу грошей

АТ "Укрпошта" 11 жовтня за результатами тендеру замовило ТОВ "Компанія Профікс" транзакційну систему для забезпечення виплат пенсій, грошової та соціальної допомоги електронними засобами за 81,75 млн грн.

Про це повідомляють Наші гроші з посиланням на дані у системі Prozorro.

Йдеться про єдину систему для реєстрації, виплати, супроводження та управління поштовими переказами від юридичних і фізичних осіб та фізичних осіб-підприємців, переказом коштів у рамках платіжної системи, приймання, обробки та перерахування платежів на користь третіх осіб, виплати пенсій, соціальних допомог, субсидій та пільг, а також формування звітності.

Зокрема, "Укрпошта" замовила програмне забезпечення "Система термінових переказів Профікс" в базовій комплектації за 10,5 млн грн. Ще 28,8 млн грн піде на його доопрацювання під потреби замовника. Додаткових 18 млн грн витратять на його технічну підтримку в формі оновлень протягом п’яти років по 900 тис. грн за квартал.

Ще 8,16 млн грн припадає на 8 500 людино-годин техпідтримки в формі консультацій по 960 грн, а 16,29 млн грн – на 15 000 людино-годин доопрацювання програмного забезпечення за окремими заявками замовника по 1 086 грн за годину.

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Очікувана вартість закупівлі складала 83,46 млн грн. На аукціоні найнижчу ціну 81,74 млн грн пропонувало ТОВ "Міддлвер Європа". Однак воно не вказало в довідці про досвід стан виконання аналогічних договорів із ПУМБ та "Акцент-Банком", а лише те, що проєкт запущено в промислову експлуатацію та команда банку самостійно продовжує розробку та підтримку платформи, надаються послуги з технічної підтримки.

Крім того, у відгуку від ПУМБ йшлося про співпрацю з Middleware, а у відгуку від "Акцент-Банку" – про співпрацю із Middleware Inc., тоді як "Міддлвер Європа" було основним підрядником і розробником. Відтак замовник відхилив "Міддлвер Європа" за неусунення недоліків за добу та обрав переможцем наступного учасника – "Компанію Профікс" із ціною 81,75 млн грн.

Київська "Компанія ProFIX" належить польській ProFIX Poland Sp. z o.o. та низці українців. Її директором є Геннадій Кублановський.

За даними польського реєстру, ProFIX Poland Sp. z o.o. на чолі з Максимом Кубровським була створена 16 лютого 2022 року. Зараз нею володіють члени ради директорів Євген Кочкін, Геннадія Кублановський, Микола Булава, Олег Устимович та Сергій Бураков.

"Компанія Профікс" є засновником ТОВ "СіБіЕс Інтегрейшн", яким керує Євген Кочкін.

Раніше, у 2016-2022 роках переможець отримав підрядів у НБУ та держбанків на 13,37 млн грн.