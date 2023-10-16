Суд арештував аеропорт "Одеса"

Вищий антикорупційний суд арештував майно міжнародного порту "Одеса".

"Слідчий суддя ВАКС наклав арешт з позбавленням права на відчуження та розпорядження майном у кримінальному провадженні щодо незаконного заволодіння майновим комплексом стратегічного об’єкту – КП "Міжнародний аеропорт "Одеса" та 2,5 млрд грн доходу від його діяльності", – сказано в повідомленні Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Мова йде про будівлю старого терміналу та майно аеропорту у кількості 2488 одиниць, корпоративні права ТОВ "Одеса Аеропорт Девелопмент", а саме на 75% прав на ТОВ "Міжнародний аеропорт "Одеса", а також приміщення нового терміналу загальною площею 26 700 кв. м.

Раніше повідомлялося, що САП та НАБУ викрили схему незаконного заволодіння Міжнародним аеропортом "Одеса" та 2,5 млрд грн доходу від його діяльності.

Нагадаємо, за даними слідства, ще у 2011 році два відомих одеських бізнесмена організували схему заволодіння майном КП "Міжнародний аеропорт "Одеса". Для цього зареєстрували ТОВ, яке мало заснувати спільне товариство з Одеською міською радою (ОМР), з розподілом часток 75% і 25% відповідно, з метою отримання у власність та подальшої приватизації майнового комплексу аеропорту вартістю близько 118 млн грн.

При цьому отримане у спільне користування майно аеропорту не підлягало приватизації, оскільки мало загальнодержавне значення, забезпечувало виконання функцій прикордонного і митного контролю. Крім того, понад 535 одиниць основних засобів з 2488 переданих були аеродромними об’єктами, що забезпечують безпеку польотів та не могли бути відчуженими в принципі.

Крім того, за договором "інвестори" зобов’язувались внести статутний капітал у розмірі 355 млн грн, побудувати новий термінал і злітно-посадкову смугу. Проте більша частина внесених коштів через дії учасників схеми стала предметом застави та була заблокована банком, тобто не підлягала використанню. Новий термінал збудували за кредит, взятий під заставу майнового комплексу аеропорту, а злітно-посадкову смугу не починали будувати взагалі.

За оцінкою слідства, в результаті реалізації схеми, її учасники заволоділи майном аеропорту на суму 118 млн грн та доходами від його діяльності у сумі понад 2,5 млрд грн.

Справжніми власниками аеропорту Одеси називали бізнесменів Олександра Грановського і Бориса Кауфмана, хоча офіційно вони це заперечували.

7 вересня ВАКС обрав запобіжний захід Борису Кауфману у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 268,4 млн грн застави.

Його бізнес-партнер і ще один підозрюваний у цій справі Олександр Борухович (раніше мав прізвище Грановський) залишається на волі – суд обрав йому запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 120,78 млн грн.