"Нова пошта" запустить доставку між європейськими країнами
У 2024 році "Нова пошта" планує протестувати послугу доставки між країнами Європейського Союзу.
Про це співвласник компанії Володимир Поперешнюк розповів у інтерв’ю українські редакції Forbes.
За його словами, повноцінно послуга доставки між країнами ЄС від "Нової пошти" може запрацювати у 2025 році.
Він додав, що компанія вже почала пропонувати послугу з доставки між країнами на деяких ринках, де відкрилися відділення "Нової пошти".
Поперешнюк уточнив, що для доставки між країнами Європи "Нова пошта" використовує два літаки АН-26 флоту власної авіакомпанії Supernova Airlines. Компанія також візьме у лізинг далекомагістральний літак, який дозволить доставляти відправлення до Європи та США.
Як повідомлялося, з жовтня 2022 року "Нова пошта" відкрила 63 відділення у Молдові та шести країнах ЄС: Польщі, Литві, Чехії, Румунії, Німеччині та Словаччині. До кінця цього року компанія планує відкрити власні відділення у ще шести країнах ЄС: у Латвії, Естонії, Угорщині, Італії, Франції та Австрії.
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