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Новини
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Індія "вибила" збільшення знижок на російську нафту в 2 рази

нафта

За останні два місяці знижки на російську нафту, яку імпортують індійські підприємства, зросли вдвічі – до $8-10 за барель.

Як пише The Times of India з посиланням на джерела, досягти такого результату державні нафтопереробні заводи (НПЗ), на які припадає дві третини переробки нафти в країні, змогли за рахунок скорочення закупівель, повідомляє галузеве видання enkorr.

Після зростання знижок частка російської сировини у загальному нафтовому імпорті Індії знову збільшилася до 38% у вересні.

Якщо в серпні закупівлі російської нафти у державних НПЗ впали на 30%, то у вересні – зросли на 25% і на цьому зупинилися. До того ж, як зазначає видання, тепер компанії вважають за краще купувати сировину від перекупників, щоб отримати додаткову знижку й уникнути складнощів із оплатою.

Гроші переказуються в доларах США або дирхамах ОАЕ, які прив'язані до долара. Якийсь час компанії намагалися використати китайські юані, проте уряд висловив несхвалення такого підходу. Щодо оплати в рупіях, то цю практику практично припинено через складнощі виведення індійської валюти з країни.

Раніше повідомлялося, що у липні середня ціна на російську нафту в індійських портах склала $68,09 за барель. У липні 2022 року вартість бареля там же сягала майже $100.

Йдеться не про ту ціну, що прописується на стелі нафтових цін і потрапляє у статистику російського мінфіну, а про витрати для кінцевого покупця з урахуванням доставки і страховки.

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Індія (358) нафта (4799) росія (14247) знижка (46)


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Кого конкретно били ?
Уточните,пожалста
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16.10.2023 19:21 Відповісти
Джек пот!
Для Індусів!
Вибило... в два рази-
На Росії бидло-
Із грязі - в мразі...
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16.10.2023 19:46 Відповісти

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