Індія "вибила" збільшення знижок на російську нафту в 2 рази

За останні два місяці знижки на російську нафту, яку імпортують індійські підприємства, зросли вдвічі – до $8-10 за барель.

Як пише The Times of India з посиланням на джерела, досягти такого результату державні нафтопереробні заводи (НПЗ), на які припадає дві третини переробки нафти в країні, змогли за рахунок скорочення закупівель, повідомляє галузеве видання enkorr.

Після зростання знижок частка російської сировини у загальному нафтовому імпорті Індії знову збільшилася до 38% у вересні.

Якщо в серпні закупівлі російської нафти у державних НПЗ впали на 30%, то у вересні – зросли на 25% і на цьому зупинилися. До того ж, як зазначає видання, тепер компанії вважають за краще купувати сировину від перекупників, щоб отримати додаткову знижку й уникнути складнощів із оплатою.

Гроші переказуються в доларах США або дирхамах ОАЕ, які прив'язані до долара. Якийсь час компанії намагалися використати китайські юані, проте уряд висловив несхвалення такого підходу. Щодо оплати в рупіях, то цю практику практично припинено через складнощі виведення індійської валюти з країни.

Раніше повідомлялося, що у липні середня ціна на російську нафту в індійських портах склала $68,09 за барель. У липні 2022 року вартість бареля там же сягала майже $100.

Йдеться не про ту ціну, що прописується на стелі нафтових цін і потрапляє у статистику російського мінфіну, а про витрати для кінцевого покупця з урахуванням доставки і страховки.