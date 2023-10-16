Міжнародні фінансові інститути домовилися гармонізувати закупівлі в Україні

Банк розвитку Ради Європи, Європейський банк реконструкції та розвитку, Європейський інвестиційний банк і Світовий банк погодилися гармонізувати практику закупівель для інвестицій у державний сектор, що фінансуються ними в Україні.

Як ідеться в повідомленні ЄБРР, вартість реконструкції після російського вторгнення в лютому 2022 року, виходячи з шкоди, завданої лише за перший рік війни, оцінюється Світовим банком у $411 млрд за 10 років. З огляду на те, що Україні зараз виділено мільярди на економічну підтримку, а коли настане час для відновлення, очікується набагато більше, тому підтримувати прозорість і прості процедури управління інвестиціями є надзвичайно важливим.

Меморандум про наміри, підписаний на полях щорічних зустрічей Групи Світового банку та Міжнародного валютного фонду 2023 року в Марокко керівниками чотирьох багатосторонніх банків розвитку (ББР), відповідає очікуванням української влади та донорів.

"Така співпраця представляє роботу з розвитку якнайкраще. Гармонізація процедур закупівель для України між багатосторонніми банками розвитку має величезний потенціал для істотного полегшення вимог до країни в той час, коли її можливості вже вичерпані. Зі свого боку, сильний акцент України на цифровій прозорості в закупівлях зробив цю співпрацю можливою", – сказав президент Світового банку Аджай Банга.

ББР також узгоджують спільні підходи щодо підтримки використання електронних систем закупівель разом із відповідними механізмами моніторингу закупівель для підтримки потреб української влади. ББР визнають значний прогрес, досягнутий українською владою у приведенні національної системи електронних закупівель (Prozorro) до вимог політики ББР та кращих міжнародних практик. ББР зобов’язуються збільшити свою залежність від української системи електронних закупівель після того, як оновлена система стане функціональною, забезпечуючи належну прозорість, чесну міжнародну конкуренцію та співвідношення ціни та якості для українських громадян.