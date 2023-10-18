Розмінування: В Україні обстежили половину від пріоритетних сільгоспземель

Із початку поточного року обстежено понад 225 тисяч гектарів земель сільгосппризначення, визначених для пріоритетного повернення до господарської експлуатації.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

За даними обласних військових адміністрацій, тільки за останній тиждень жовтня було обстежено понад 5 тисяч гектарів таких земель.

Переважна більшість обстежених за тиждень площ – майже 4,2 тис. га – на Херсонщині. Решта – в Миколаївській та Харківській областях.

"В цілому на сьогодні обстежено вже понад 47% сільгоспземель, які запланували повернути до господарської експлуатації в першу чергу. Зокрема, в Харківській області – понад 28%, Херсонській - 48%, Миколаївській – понад 79%", – йдеться у повідомленні.

Водночас повернуто до господарської експлуатації близько 170 тисяч гектарів земель.

Загалом, чотирирічний план першочергового відновлення сільгоспземель передбачає проведення оглядів, а в разі потреби, очищення та розмінування понад 470 тисяч гектарів сільгоспземель.