Соцмережа X почала тестувати річну підписку за $1

Соціальна мережа X (раніше – Twitter) тестує модель підписки Not A Bot для нових користувачів і почне стягувати мінімальну річну плату в $1.

Як пише The Wall Street Journal, власник платформи Ілон Маск вважає, що це допоможе боротися з фейковими та спам-акаунтами, передає Forbes.

Платформа розпочала тестування нової моделі підписки для користувачів, які створюють нові облікові записи в Новій Зеландії та на Філіппінах.

Новим обліковим записам доведеться підтвердити свій номер телефону і платити $1 на рік за публікації, відповіді або виконання інших ключових функцій.

"Це єдиний спосіб боротися з ботами, не блокуючи реальних користувачів, – написав Маск на X після оголошення тесту. – Це не зупинить ботів повністю, але маніпулювати платформою буде в 1000 разів складніше".

Існуючим користувачам не доведеться платити. За словами компанії, нові користувачі в Новій Зеландії та на Філіппінах, які не платитимуть, будуть обмежені діями "тільки для читання", перегляд відео та підписка на акаунти.

Платформа, заснована у 2006 році, з моменту свого створення була безкоштовною для користувачів. Оголошення про річну підписку зуткнулося із різкою реакцією серед користувачів: деякі раділи зміні, а інші казали, що не захочуть платити. Частина користувачів висловила стурбованість тим, що ця вимога може завадити людям використовувати платформу.

Маск, який придбав платформу в кінці 2022 року і перейменував її в X, раніше вже піднімав ідею стягування плати з користувачів, заявивши, що це необхідно для боротьби з фейковими та спам-аккаунтами.

Маск також заявив про успіхи у боротьбі з ботами. У травні він повідомив, що платформа усунула як мінімум 90% випадків шахрайства на сайті, заявивши, що відбулося "значне покращення" здатності компанії виявляти та усувати армії тролів.

Водночас дослідники заявили, що на платформі, як і раніше, багато фейкових і спам-акаунтів.